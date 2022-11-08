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‘Haftaya kış geliyor’ diyen Prof. Dr. Şen uyardı: Kombinize bak

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#Orhan Şen#Meteoroloji#Kış
‘Haftaya kış geliyor’ diyen Prof. Dr. Şen uyardı: Kombinize bak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Birkaç haftadır yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı düşmeye başlıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, sıcaklığın ortalamanın da altına düşeceğini belirterek “Hafta sonu montlarınızı hazırlayın, kombinizi kontrol edin” dedi.

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Meteoroloji’den alınan son tahminlere göre bugünden itibaren, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında düşüş başlayacak. Ancak asıl soğuklar önümüzdeki hafta başı kendisini gösterecek. Hava sıcaklığı Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgârın genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de vatandaşları bu doğrultuda uyardı:

SICAKLIK DÜŞECEK

“Havalar soğuyor, sonbaharın 3’üncü ayındayız. Eylül-ekimde ortalama sıcaklıkların üzerindeydik. Bugün de (dün) 18 dereceye kadar çıkıyor ısı ancak rüzgâr üşütüyor. Yarından itibaren sıcaklıklar geriliyor. Mevsim normallerine bu hafta içinde döneceğiz. Haftaya sıcaklıkların ortalama altına inmesi söz konusu. Hafta sonu sobalarınızı hazırlayın, kombiniz çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edin çünkü yakacaksınız.”

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‘Haftaya kış geliyor’ diyen Prof. Dr. Şen uyardı: Kombinize bak

SEZONUN İLK KARDAN ADAMI

Türkiye’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışından kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi de nasibini aldı. Bölge kardan adamlarla şenlendi.

Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
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#Orhan Şen#Meteoroloji#Kış

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