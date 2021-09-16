Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: Frankfurt - Fenerbahçe maçında Mesut Özile tepki Verdiği karşılık olay oldu...Son Dakika: Frankfurt - Fenerbahçe maçında Mesut Özil'e tepki! Verdiği karşılık olay oldu...#Fenerbahçe
Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısıHafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı#Meteoroloji
KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyorKKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor#KKTC
Galatasarayda Taylan Antalyalı, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdiGalatasaray'da Taylan Antalyalı, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdi#Galatasaray
Çanakkalede korkunç cinayet Annesini keserle öldürdüÇanakkale'de korkunç cinayet! Annesini keserle öldürdü#Çanakkale
George Floyd olayı ile dünyayı ayağa kaldırmıştı Eski polis Chauvin, daha önce yaşanan benzer bir olay için mahkemeye çıktıGeorge Floyd olayı ile dünyayı ayağa kaldırmıştı! Eski polis Chauvin, daha önce yaşanan benzer bir olay için mahkemeye çıktı#Derek Chauvin
Son dakika haberi: Fitch, Türkiyenin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2ye yükselttiSon dakika haberi: Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti#Fitch
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
HABERLERGündem Haberleri

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı kesimleri için yağışların hafta sonuna doğru etkisini artıracağı değerlendirmesinde bulundu. Cumartesi günü İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Haberin Devamı

Bu hafta bazı bölgelerde etkili olan yağışlar hafta sonuna doğru etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonucu birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.

DOĞU KARADENİZ İÇİN TEDBİR UYARISI

Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz için uyarıda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Doğu Karadeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."

CUMARTESİ GÜNÜ 16 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Haberin Devamı

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca şu iller için kuvvetli yağış uyarısı verildi:

- İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Samsun'da sağanak yağış etkili oldu
daha fazla video içinSamsun'da sağanak yağış etkili oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak