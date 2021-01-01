Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 2-3 Ocak il il hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'ün batısı ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinde buzlanma ve don etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde ise gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte, son hava durumu raporuna göre Meteoroloji 2-3 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri için Meteoroloji'den uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, Uşak, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın doğu, Adıyaman’ın batı ile bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'ün batısı ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA SAĞANAK
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Uşak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 17°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ile Osmaniye'nin doğusu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın ile Bolu ve Karabük'ün batısı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı hafif sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS -19°C, -3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA -2°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
VAN -8°C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cumartesi) Gaziantep, Kilis çevreleri ile Adıyaman'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cumartesi) sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
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