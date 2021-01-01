Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 2-3 Ocak il il hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Günlük hava durumu tahminleri için Meteoroloji'den uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, Uşak, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın doğu, Adıyaman’ın batı ile bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'ün batısı ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA SAĞANAK

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.







HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Uşak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 17°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ile Osmaniye'nin doğusu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın ile Bolu ve Karabük'ün batısı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı hafif sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS -19°C, -3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -2°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

VAN -8°C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cumartesi) Gaziantep, Kilis çevreleri ile Adıyaman'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cumartesi) sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu