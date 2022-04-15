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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 16-17 Nisan hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Meteoroloji
Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 16-17 Nisan hava durumu tahminleri

Hafta sonu tatili öncesi vatandaşların hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son bilgilere odaklandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Soğuk ve yağışlı hava devam ederken, Meteoroloji yeni uyarıda bulundu. İşte, 16-17 Nisan hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 16-17 Nisan hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 16-17 Nisan hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Meteoroloji

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