Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak? (9-10 Mayıs hava durumu)

Hava durumu 9 10 Mayıs raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Marmara Bölgesi'nde güneşli bir hava hakim olurken, cumartesi günü Doğu Anadolu'da birçok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. İşte, hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun cevabı...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların yarın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ile zamanla Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Cumartesi) etkili olması beklenen sağanak yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren K. Maraş, Osmaniye ve hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat,Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile yarın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 11°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

VAN 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.