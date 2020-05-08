Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak? (9-10 Mayıs hava durumu)
9 10 Mayıs hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Son dakika açıklamaya göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde 12 ilde yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığının ise Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor. Peki, hangi illere yağmur yağacak? İşte, 9- 10 Mayıs il il hava durumu raporu...
Hava durumu 9 10 Mayıs raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Marmara Bölgesi'nde güneşli bir hava hakim olurken, cumartesi günü Doğu Anadolu'da birçok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. İşte, hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun cevabı...
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların yarın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ile zamanla Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Cumartesi) etkili olması beklenen sağanak yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren K. Maraş, Osmaniye ve hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat,Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile yarın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 11°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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