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Hafta sonu hava nasıl olacak? 15-16 Ocak hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Hafta Sonu Hava Durumu#Seoanasayfa
Hafta sonu hava nasıl olacak 15-16 Ocak hava durumu tahminleri

Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak eden binlerce vatandaş, bu kapsamda Meteoroloji'den gelen bilgilere odaklandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya'nın doğusu, Mersin'nin batısı, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak 15-16 Ocak hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 15-16 Ocak hava durumu tahminleri

 

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