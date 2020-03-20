Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 21-22 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İşte, il il hava durumunda son gelişmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin az bulutlu, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Mersin, Adana, Hatay, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ





