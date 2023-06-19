Hafta sağanakla başlayacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yağışlar hafta ortasına kadar sürecek. Bugün yurdun güneydoğu kesimleri ve batı kesimlerinin bir kısmı hariç tüm bölgeler yağış alacak. İstanbul’da ve Ankara’da kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu arada birçok ilde dün de etkili yağışlarla su baskınları yaşandı.

- BOLU: Gök gürültülü sağanaktakent merkezindeki yollar sular altında kaldı. Araçlar, sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.

- DÜZCE: Düzce’de önceki gece başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede su taşkınları yaşandı. Taşkınlar nedeniyle bazı ekili alanlar ve evler zarar gördü. İl Özel İdaresi 15 iş makinesiyle dere ve sulama kanallarında temizlik yaptı.

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- SİNOP, AMASYA, ÇORUM VE TOKAT: Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat’ta da sağanak etkili oldu, ev ve işyerlerini su bastı. Derelerin ve kanalizasyonların taşması nedeniyle sokaklar göle döndü.

- MANİSA: Manisa’nın Akhisar ilçesinde sağanak sonrası sokaklar göle döndü, birçok ev ve işyeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ni su bastı. Hastanede tedbir amaçlı hastalar tahliye edilirken 13 hasta da başka hastaneye sevk edildi.