×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hafta sağanakla başlayacak

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Akhisar#Meteoroloji
Hafta sağanakla başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

Bursa’daki yağış sırasında gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Sanlı 16 dakikada 85 şimşek fotoğrafladı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ni su bastı. Hastalar tahliye edildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dere taşınca caddeler su altında kaldı. Birçok ev ve işyerini su bastı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yağışlar hafta ortasına kadar sürecek. Bugün yurdun güneydoğu kesimleri ve batı kesimlerinin bir kısmı hariç tüm bölgeler yağış alacak. İstanbul’da ve Ankara’da kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu arada birçok ilde dün de etkili yağışlarla su baskınları yaşandı.

- BOLU: Gök gürültülü sağanaktakent merkezindeki yollar sular altında kaldı. Araçlar, sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.

- DÜZCE: Düzce’de önceki gece başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede su taşkınları yaşandı. Taşkınlar nedeniyle bazı ekili alanlar ve evler zarar gördü. İl Özel İdaresi 15 iş makinesiyle dere ve sulama kanallarında temizlik yaptı.

Hafta sağanakla başlayacak

Haberin Devamı

- SİNOP, AMASYA, ÇORUM VE TOKAT: Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat’ta da sağanak etkili oldu, ev ve işyerlerini su bastı. Derelerin ve kanalizasyonların taşması nedeniyle sokaklar göle döndü.

- MANİSA: Manisa’nın Akhisar ilçesinde sağanak sonrası sokaklar göle döndü, birçok ev ve işyeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ni su bastı. Hastanede tedbir amaçlı hastalar tahliye edilirken 13 hasta da başka hastaneye sevk edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Akhisar#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava
Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya