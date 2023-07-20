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'Hadi selfie çekilelim' dedi... Sosyal medyada çok konuşuldu

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#Sosyal Medya#İnek#Selfie
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 11:38

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Şerife Yılmaz'ın ailesine ait çiftlikte inek ile çektiği selfie videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Yılmaz'ın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda "Hadi selfie çekilelim" dediği inek, koşa koşa gelerek kameraya adeta poz verdi.

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Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan ve Seydikemer'in Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Şerife Yılmaz'ın ailesinin çiftliğindeki ineklerden biri ile çekip sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Binlerce kişi tarafından da paylaşılan video viral olurken, izleyenleri de gülümsetti. Çiftlikteki hayvanlarla ilgilenen Şerife Yılmaz, çektiği videoda bir ineğe koyduğu isim ile hitap ederek, "Hadi gel selfie çekelim" diye seslendi. Yılmaz'ın çağrısının ardından koşarak gelen inek, cep telefonu kamerasına poz verdi.

 

"BU KADAR BEĞENİLECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİM"

sosyal medya hesabında çiftlikteki ineklerle birçok videosunun bulunduğunu ve bu videoyu çekerken de bu kadar beğenileceğini tahmin etmediğini belirten Şerife Yılmaz, "Sosyal medyaya attığım her video gibi bu videoyu da öylesine atmıştım.

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Hadi selfie çekilelim dedi... Sosyal medyada çok konuşuldu

Bu kadar izleneceğini ve beğenileceğini düşünmüyordum, tahmin edemedim. Bir günde milyonlar izledi. Bu kadar çok ilgi görmesine hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Her zaman bu şekilde fotoğraf çekinmeye çağırdığımda geliyor.

Ben aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum, beşinci sınıfım. İneklerle de sadece tatillerde ilgilenebiliyorum. Burayı ailemle birlikte işletiyoruz. Buradaki tüm hayvanlarla aram iyi. Hepsinin bir ismi var, hepsinin ayrı bir tatlılığı var” şeklinde konuştu.

Hadi selfie çekilelim dedi... Sosyal medyada çok konuşuldu

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#Sosyal Medya#İnek#Selfie