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Hacamat nedir, ne demek, nasıl yapılır?

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Hacamat nedir, ne demek, nasıl yapılır

Hacamat, belirli dönemlerde programlarda ve haberlerde gündeme gelmesiyle araştırılıyor. Hacamat, hücreler arası kılcal damarlardaki akışkanlığı artırmak ve buralarda biriken zararlı toksinleri metabolik atıkları negatif basınçla çekerek enerji kanallarını kolayca açmak için yapılır. Peki hacamat nasıl yapılır, vücuda etkileri nelerdir? İşte konuyla ilgili detaylar...

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Hacamat, uzun yıllarda alternatif tıpta uygulanan tedavi şekillerinden biri. Yaş kupa tedavisi olarak da bilinen bu yöntem vücuda zararlı toksik kanın atılması amacıyla uygulanır. Peki hacamat nedir, nasıl yapılır? İşte hacamat hakkında merak edilenler...

HACAMAT NEDİR?

Doç. Dr. Memet Işık, hacamat nedir ve nasıl yapılır sorularıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Hacamat ya da kupa tedavisi herhangi bir hastalıktan dolayı veya sağlıklı kalmak maksadıyla vücudun belli bölgelerini hafifçe çizip üzerine bardak veya şişe oturtarak kan alma işlemine denir. Kan aldırmadan sadece kupa uygulayarak yapılan tedaviye de kuru hacamat veya kupa tedavisi denilmektedir.

 

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Hacamat yapılacak yer bir antiseptik solüsyon ile silindikten sonra hacamat kupaları veya vakumlar yerleştirilir.

Beş dakika kadar beklendikten sonra uygulanan kupa uygulandığı yerden alınır ve bu kısım neşterle veya zemberek denilen bir aletle 1 mm’den derin ve 5 mm’den uzun olmayacak şekilde çizilir.

Bir şekilde 15-20 çizik atılır.

Daha derin ve uzun çizenler de vardır. Fakat daha derin çizikler hastada ciddi ağrıya ve kan kaybına neden olabileceğinden tavsiye edilmemektedir.

Hacamat kupaları tekrar aynı yerlere vakumlanır ve kupaların içine kan dolması beklenir.

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Biriken kan kupadan boşaltılarak aynı yerlere ikinci defa kupa uygulanabilir ve berrak kan gelinceye kadar bu işlem 1-3 defa tekrarlanabilir.

Kan gelme durduktan sonra antiseptik bir solüsyonla pansuman yapılarak kapatılır.
Haccamlara göre hacamat bittikten sonra kesiklere dokunmadan, kanın durmasını ve kurumasını beklemek gerekir.

Kanı silmeye, kesiklere antiseptik kullanmaya, merhem sürmeye veya bantlamaya gerek yoktur. Çünkü taze kesikler için kandan daha iyi yara temizleyici, kapatıcı, enfeksiyondan koruyucu ve iyileştirici bir şey yoktur. Kesikler üzerinde kandan oluşmuş kabukları çoksarsak, enfeksiyona yol açmamak gerekir.

 

HACAMATIN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR?

Nöroloji, Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Akben, hacamatın vücuda etkilerini anlattı.

Ağrı kesici etki: Hacamatın ilk akla gelen faydalarından biridir. Tedaviye başlanması ile aynı anda görülen bu etkinin mekanizması şöyle:

• Ağrı algılama eşiğinin yükselmesi sağlanıyor.

• Hücrelerin ve dokuların kanlanması artırılıyor.

• Sinirsel uyarı yolu ile beyinden ve sinir sisteminin diğer hücrelerinden salgılanan doğal ağrı kesicileri salgılatıyor.

• Ağrı algılamasını bir anlamda ağrıya karşı aşılama ile azaltabiliyor.

Bağışıklık sistemi üzerine etkileri: Akupunktur ve hacamatın bu sistemi kuvvetlendirdiği konusunda bir kuşku yok. Hastalıklara karşı koruma sağlayan beyaz kan hücrelerini (antikorları) ve immunglobulinleri artırarak bu etkinin oluşması sağlanıyor. Bu sayede özellikle çeşitli enfeksiyonlara karşı doğal bir bağışıklık sağlanmış oluyor. Kan yapıcı sistemi faaliyete geçirerek kansızlık dahil birçok hastalıkta başarı ile kullanmak mümkün.

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Sakinleştirici ve gevşetici etki: Bu etkinin oluşmasında da sinir sisteminin salgıladığı çeşitli maddeler var. Endorfinler, mutluluk hormonları seratoninler, dopamin ile olumlu etkilerini gösteriyor.

Kas ve eklemlere etkileri: Akupunktur ve hacamatla sağlanan enerji dengesi ve sağlıklı enerji akımı sayesinde zindelik ve dinçlikte bariz bir artış daha başlangıçta göze çarpıyor. Kaslarda ve eklemlerde meydana getirdiği olumlu katkılar hem kasların motor gücünü artırıyor hem de kaslarda erime ve zayıflık gibi durumlar engelleniyor. Eklemlerde doğal ağrı kesicilerin ve iltihap giderici maddelerin etkisi ile gençleşme ve direnç artışı gözleniyor. Felç hastalarında aradan aylar geçmesine rağmen tedavi sonuçları olumlu ve yüz güldürücü olabiliyor. Kırık, burkulma, yaralanma ve zedelenmelerde tedavi süresi bu etkiler nedeni ile kısalıyor.

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