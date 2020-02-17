Kadınlara hakarete tepki! Kürsüdeki mikrofonu devirdi

CHP Ankara İl Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne yapıldı. Kongrede faaliyet raporlarının okunmasının ardından söz partililere verildi. Delegelerden Tevfik Koçak’ın konuşmasında “Siyasetin işine, kışın güneşine, kadının işvesine güven olmaz” ifadesi salonda bulunan kadınların tepkisine neden oldu. Koçak’ın sözlerini “Bu Anadolu’nun her yerinde söylenir” diye savunması gerilimin dozunu daha da artırdı. Kürsüye gelen bir kadın mikrofonu devirdi. Divanın müdahalesine rağmen gerilim sürerken, kürsüye su şişesi fırlatıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla başlayan kongrede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yaptı.

ADAY GERİLİMİ

Ankara’da Kılıçdaroğlu, Ali Hikmet Akıllı’yı işaret etmişti. Mevcut il Başkanı Rıfkı Güvener, daha önce adaylıktan çekilirken, eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya aday olacağını açıkladı. Yalçınkaya’nın adaylığı için en az 64 imza gerekirken, atılan imzalardan bazılarının mükerrer oduğu iddia edildi. İmza itirazları sürerken partililer arasında tartışmalar arbedeye dönüştü. Bazı partililerin yumruklaştığı görüldü. Zaman zaman da delegelerle Divan kurulu arasında tartışma oldu. Divan Başkanı Hikmet Çetin, Yalçınkaya için imza veren 69 delegenin, 42’sinin mükerrer olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Yalçınkaya taraftarları üç kez ayrı ayrı imza topladıklarını, sonuncusunda 178 imza topladığını ancak bazı delegelerin imzasının geri çektirildiğini savundu.

Tartışmalar sonrası tek adayla seçime gidilen kongrede 645 delegenin 496’sı oy kullandı. 181 oy geçersiz sayılırken, Ali Hikmet Akıllı 315 oyla Ankara İl Başkanı seçildi.

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