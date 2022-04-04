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Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu

#Nevşehir#Rehber#Kalp Krizi
Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi'nde yaşayan ve Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan İbrahim Elalan evinde ölü bulundu

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Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe giden Z.E eşinden uzun süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen Z. E. eve geldiğinde eşinin hareketsiz olarak yattığını gördü.

Durumu 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Elalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Elalan’ın cansız bedeni daha sonra Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Nevşehir#Rehber#Kalp Krizi

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