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Haber alınamayan gencin cesedi boş arazide bulundu

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#Sakarya#Adapazarı#Bekir Türker
Haber alınamayan gencin cesedi boş arazide bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 14:05

Sakarya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan vekil imam ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü olarak bulundu.

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Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker’den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker’in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu.

Haber alınamayan gencin cesedi boş arazide bulundu

Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker’in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi’nde boş bir arazide buldu. Cinayet üzerine duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor.

Haber alınamayan gencin cesedi boş arazide bulundu

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#Sakarya#Adapazarı#Bekir Türker

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