Ha Seçil, ha Beril... İkisini de sazan sarmalı yaktı

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SOSYAL medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu’nun yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp Gürcistan’a kaçtıkları iddia edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyetler üzerine Talu çifti hakkında soruşturma başlattı ancak yurtdışına çıkış yasağı ya da yakalama kararı çıkartmadı. 4 Ocak 2023’te Talu çiftinin İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında yakalandığı bilgisi yayıldı. Fakat gerçeğin öyle olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Kıvanç TaluBeril Talu

YILBAŞINDA İSTANBUL’DA

Kıvanç ve Beril Talu haklarında herhangi bir aranma ya da adli kontrol kararı olmadığı haberini alınca, 28 Aralık’ta Gürcistan’dan uçakla İstanbul’a geldi. Pasaport kontrolünden rahatça geçerek ülkeye girdiler. Yılbaşını İstanbul’da karşılayan Kıvanç Talu ve Beril Talu bu sırada avukatlarıyla da görüştü. Tutuklanma ihtimalleri olduğu için çocuklarını ailelerine emanet ederek, 4 Ocak’ta avukatlarıyla birlikte emniyete gittiler. Polisler durumu hemen savcılığa bildirdi. Savcılık ifadelerinin alınması ve polis eşliğinde getirilmeleri talimatı verdi. O geceyi emniyette geçiren ve sorgulanan Talu çifti, ertesi gün sevk edildikleri Anadolu Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BORCU BORÇLA KAPADIK

Beril ve Kıvanç Talu’nun o gün nöbetçi mahkemede verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Beril Talu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çalıştığım şirketten ayrıldıktan sonra eşimle birlikte kendimize ait ‘Var Böyle Tipler’ Organizasyon ve Nakliye Hizmetleri Limited Şirketi’nde faaliyet göstermeye başladık. Yaklaşık 60 adet proje aldık, proje oluşturduk. Bunlardan 5-6 tanesini gerçekleştirdik. 10-15 tanesi ise türlü sebeplerden dolayı iptal oldu ya da ertelendi. Biz faaliyetlerimize devam ederken, istifaya zorlandığım şirkete dair alacaklılar ve projelerini yürüttüğüm kişiler tarafından ödeme yapmam istendi. Bir kısmını kendime ait araç, babama ait bir araç ve tekne satmak suretiyle ödemeye çalıştık. Ancak faaliyetlerimiz aksadığı için çevremizden borç almak zorunda kaldık. Borçları borçla kapamaya çalıştık. Ödeyemeyince tehdit edildik.

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% 100 FAİZ İSTEDİLER

Can güvenliğimizden dolayı 15 Ekim’de Gürcistan’a gittik. Hiçbir şekilde kişileri dolandırmak veya borçlarımızı ödememek gibi niyetimiz yoktu. Ancak borç aldığımız kişiler yüzde 100’ün üzerinde dahi faizler talep etmeye başladılar. Dosyada bulunan suç duyurularından da bunu zaten görebilirsiniz. Borçlarımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde çok büyüyünce ödeyemez duruma düştük.”

FİLİPİNLİ BAKICIDAN BİLE PARA ALMIŞLARDI

- Kıvanç ve Beril Talu çiftinin ortadan kaybolmasının ardından onlarca şikâyetçi ortaya çıkmış ve savcılığa başvurmuştu. Savcılığa sunulan belgeler ve WhatsApp yazışmalarında, Beril Talu’nun çocuğunun eski Filipinli bakıcısından bile para aldığı ortaya çıktı. Beril Talu yazışmalarda, “Seni kız kardeşim gibi görüyorum ve para kazanmanı istiyorum” dediği bakıcıya paranın iki katını vaat ediyor. Filipinli bakıcı kendi parası ve arkadaşlarından topladığı 83 bin TL’yi Beril Talu’nun hesabına gönderiyor. Ancak bir süre sonra Beril Talu, WhatsApp mesajlarına cevap vermiyor. Filipinli bakıcı da böylelikle dolandırıldığını anlıyor. Savcılık dosyasında, Beril Talu’nun yüksek kâr vaat ettiği başka yazışmaları da bulunuyor.

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KIVANÇ TALU: PORSCHE VE TEKNE SATTIK

- Kıvanç Talu ise ifadesinde şunları söyledi: “Bazı projeler iptal edildi. Kalan projeleri sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duydum. Bundan dolayı eşimin yakın çevresinden borç talep ettik. Aldığımız bu borçlarla hem önceki borçları hem de mevcut projelere dair nakit ihtiyacı karşıladık. Bir zaman sonra alacaklılar beni ve eşimi tehdit eder duruma geldiler. Biz bu borcu ödemek zorundaydık, zira hepimiz aynı piyasada çalışıyorduk. Ödemememiz halinde piyasada iş yapamaz duruma gelirdik. Bunun sebebi şirkete ait borçlardı. Son dönemlerde bir sarmala girmiştim. Öyle ki kendi kullandığım ancak eşimin babası adına olan Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım. Hatta pek çok kredi çektim. Borcu borçla kapatmaktaydım. Eşim çevresinden sürekli borç istediği için alacaklılar çok yüksek oranlarda faiz talep etmeye başladılar. Hatta anapara borcunu ödediğimiz ama faizini ödeyemediğimiz durumlar dahi oldu. Çünkü faizler çok yüksek değerlerdeydi. Yurtdışına çıkma iradem kesinlikle insanları dolandırma veyahut paralarını kaçırma kapsamında değil, eşim ve çocuğumun can güvenliğini sağlamak amacıylaydı. Benim kimsenin parasının üstüne yatmak gibi bir gayem yok. Borçların hepsini fırsat verilmesi halinde ödeyeceğim. Ben kendi irademle 28 Aralık 2023 tarihinde ülkeye giriş yaptım. Emniyetten randevu almak suretiyle kendi irademle teslim oldum.”

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ARKADAŞINDAN SİTEM: YIKTIN BENİ SEÇİL

SEÇİL Erzan savcılık ifadesinde arkadaşım dediği dermatolog Evrim Pınar Güzel ile babası Burhan Taşpolat’a özel bir yer ayırmış ve “Onları kandırdığım için çok pişmanım” demişti. Erzan’ın kırık telefonundan para yüzünden ilişkilerinin günden güne nasıl bozulduğuyla ilgili yazışmalar da çıktı. Güzel ile 17 Ocak 2023 ile 11 Mart 2023 arasında yapılan 347 yazışmada ilk başlarda karşılıklı olarak “Canım, kuzum” gibi kelimeler kullanılırken sonlara doğru Güzel’in sitem ettiği, sert bir üslup kullandığı dikkat çekti.

Seçil Erzan

SANA GÜVENDİM

Güzel 4 Mart 2023’te Seçil Erzan’a, “Sana güvendim. Umarım sen de beni vurmazsın. İçim acıyor. Umarım beni yanıltmazsın” diye yazdı. Seçil Erzan bu mesaja, “Aklına neden böyle şeyler geliyor anlamıyorum. Seni çok seviyorum” diye cevap verdi. Güzel ve Erzan arasındaki son yazışma ise 11 Mart 2023’de gerçekleşti. Güzel’in yolladığı, “Sana dostum dedim, güvendim. Yarın net açıklamalarını merak ediyorum. Karşında iyi niyetli, seni candan seven ama kullanılmaya açık ve istediğin gibi oynatacağın insanlar yok Seçil, çok yıktın beni. Yarın görüşemezsek dörtlü görüşme pazartesi şubende olur ama içerik ve tarzı çok farklı olacak. Bu kez sebeplerin beni ilgilendirmiyor. Ben cihaz paramı, çocuğumun geleceğini, emeğimi koydum” mesajına Seçil Erzan, “Pınar neden sorun olduğunu düşünüyorsun” diye yanıt veriyor.

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Evrim Pınar Güzel