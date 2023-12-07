Güzellik merkezinin camlarını kıran şahsa dayak

Haberin Devamı

Olay, Kartaltepe Mahallesindeki bir AVM'de Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi AVM içerisindeki güzellik merkezine gelerek işlemlerin fiyatlarını sordu. Dün güzellik merkezine yeniden gelen kişi bu kez elindeki metal parçasıyla iş yerinin camlarını kırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar elindeki metal parçasını aldıkları saldırganı darbetmeye başladı. Tekme ve yumruklarla darbedilen saldırganı AVM’nin güvenlik görevlileri vatandaşların elinden güçlükle aldı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güzellik merkezinin camlarının kırıldığı ve saldırganın darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşların saldırganı darbetmesi cep telefonu kamerası tarafından da kaydedildi.