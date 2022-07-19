Güvenpark saldırganı öldürüldü

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EMNİYET İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lice-Daralan köyü kırsalında PKK’lı 2 teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. İHA ile teröristlerin görüntüsü alındı ve bölgeye J- İHA yönlendirildi. Eren Abluka-21 operasyonu kapsamında Daralan köyü mevkisinde gerçekleştirilen operasyon ile teröristlerden biri etkisiz hale getirildi. Kaçmaya çalışan diğer terörist de hava unsurları ve ATAK helikopteri desteğinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Teröristlerden birinin kod adının ‘Mazlum’ olduğu tespit edildi. Diğer terörist ‘Azat Kendal’ kod adlı Necati Utku Kiraz’ın ise İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve terörden arananlar listesinde ‘Turuncu’ kategoride yer aldığı belirlendi. Teröristin 2016’da Ankara Güvenpark’ta bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda adının geçtiği tespit edildi. 2019’da Hezan Karakol Tepesi’ne roket atılması ile 2021’de Bingöl-Genç ilçesinde yola tuzaklanan EYP’nin patlaması ile 2 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının da faillerinden olduğu saptandı.

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SOYLU: JANDARMANIN SON VURUŞU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu da Twitter’dan “Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla birlikte jandarmanın son vuruşu; birçok olayın faili, kırmızı bültenle aranan Turuncu kategorideki ‘Azat Kendal’ kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık kahramanlar” mesajını paylaştı.