‘Güvenlik soruşturması yasası’ Meclis’ten geçti

Güvenlik soruşturmasının kimlerle ilgili nasıl yapılacağını yeni kurallara bağlayan yasanın kapsamına öğretmenlerle birlikte hâkim, savcı, kaymakam ve diplomat adayları ile polis ve askeri öğrenciler de alındı. Bu bilgi ve belgeler bilmesi gerekenlerden başkasına verilip açıklanmayacak, iki yılın sonunda işlem bittiğindesilinip yok edilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara