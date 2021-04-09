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Turan YILMAZ / ANKARA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Güvenlik soruşturması yasası’ Meclis’ten geçti

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
‘Güvenlik soruşturması yasası’ Meclis’ten geçti

İçeriği kadar Meclis’teki görüşme süreciyle de tartışılan ve ilk seferinde yapılan oylamada iktidar vekillerinin bir kısmının Genel Kurul’da olmaması ve usul hatası gerekçesiyle reddedilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla ilgili teklif önceki gün yasalaştı.

Güvenlik soruşturmasının kimlerle ilgili nasıl yapılacağını yeni kurallara bağlayan yasanın kapsamına öğretmenlerle birlikte hâkim, savcı, kaymakam ve diplomat adayları ile polis ve askeri öğrenciler de alındı. Bu bilgi ve belgeler bilmesi gerekenlerden başkasına verilip açıklanmayacak, iki yılın sonunda işlem bittiğindesilinip yok edilecek.

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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