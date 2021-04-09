‘Güvenlik soruşturması yasası’ Meclis’ten geçti
İçeriği kadar Meclis’teki görüşme süreciyle de tartışılan ve ilk seferinde yapılan oylamada iktidar vekillerinin bir kısmının Genel Kurul’da olmaması ve usul hatası gerekçesiyle reddedilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla ilgili teklif önceki gün yasalaştı.
Güvenlik soruşturmasının kimlerle ilgili nasıl yapılacağını yeni kurallara bağlayan yasanın kapsamına öğretmenlerle birlikte hâkim, savcı, kaymakam ve diplomat adayları ile polis ve askeri öğrenciler de alındı. Bu bilgi ve belgeler bilmesi gerekenlerden başkasına verilip açıklanmayacak, iki yılın sonunda işlem bittiğindesilinip yok edilecek.
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