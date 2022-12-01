Gürültü yönetmeliği değişti: Havai fişek özel izinle patlayacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm ile İçişleri Bakanlıkları’nın katkılarıyla çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği hazırladı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ve gürültü haritaları, gürültü eylem planları, çevresel gürültünün kontrol tedbirlerini içeren yönetmelikl ile tur teknelerinden konser alanlarına, havai fişekten şantiyelere, otoyollardan demiryollarına ve havalimanlarına kadar günlük yaşamda hem insan hem de diğer canlı sağlığı ile tarihi mekânları tehdit eden gürültü ve titreşimlerin azaltılması hedeflendi.

3 KERE UYMAYANIN İZNİ İPTAL OLACAK

Yönetmelikle müzik yayını yapan deniz araçlarının, müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenecek. Kıyıda bu araçları sürekli izleme sistemi kurulacak. Müzik yayını işletme izni verilirken stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınacak. İl müdürlükleri disko, konser salonu, barlar gibi mekânlar için müzik yayın izni almış işyerlerinde ‘sınır değerleri’ aşıp aşmadıklarını tespit için ‘çevresel gürültü sürekli izleme sistemi’ kurduracak. Ses basınç düzeyini kontrol altında tutmak için de ses gücü sınırlayıcı sistemler kurdurabilecek. Bir takvim yılı içinde 3 defa kural ihlali yapan işletmelerin müzik yayın izni iptal edilecek. Bu işletmeler ancak iki takvim yılı geçtikten sonra yeniden izin isteyebilecek.

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İKİ SAAT SINIRI

Yönetmelik taslağının ilk halinde, “Çevresel gürültünün önlenmesi, insanların ve diğer canlıların sağlığının korunması amacıyla her ne şekilde olursa olsun havai fişeklerin kullanımı yasaktır” deniliyordu. Ancak dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte “Havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahallin mülki amirliğinden izin alınması zorunludur” hükmü yer aldı. Yönetmelik ekiyle de havai fişek kullanım saati 20.00-22.00 aralığında 2 saatle sınırlandırıldı. Madenler ve diğer taş ocaklarında patlatma için 10.00-20.00, şantiye faaliyetleri için de 10.00-22.00 saat aralığı belirlendi. Bu saatlerin dışında ne patlatma yapılabilecek ne de şantiyeler çalışacak.

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AÇIK HAVADA MÜZİK01’DE BİTECEK

Açık hava etkinlikleri de sabah 10.00, gece 01.00 saatleri aralığında yapılabilecek. Açık havada konser ve diğer etkinlikler en geç gece 01.00’de sona erecek. Barların açık havadaki bölümlerinde de aynı sınırlama geçerli. Müzik yayını yapan işyerlerinin çalışma saatleri yörenin özelliklerine, sahil kasabası, turistik ve tarihi mekân olup olmamasına göre yaz ve kış için İl Mahalli Çevre Kurulu kararıyla belirlenecek

SINAV ÖNCESİ VE SÜRESİNCE YASAK

Lise ve üniversite sınavlarından bir gün önce ve sınav bitimine kadar da müzik yayını, açık hava ve şantiye faaliyeti yapılamayacak. Ulusal düzeyde uygulanan diğer sınavlar için de İl Mahalli Çevre Kurulu kararıyla bu faaliyetlere kısıtlama getirilebilecek.