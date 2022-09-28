HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

GürpÄ±nar Hali'nde yasak avlanan balÄ±k operasyonu: Hepsine el konuldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#BalÄ±k#GürpÄ±nar Hali#Yasak
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 11:10

BeylikdÃ¼zÃ¼'nde bulunan GÃ¼rpÄ±nar Su ÃœrÃ¼nleri Hali'nde yapÄ±lan denetimlerde, boy ve zaman yasaklarÄ±na aykÄ±rÄ± avlanan 1 ton balÄ±ÄŸa el konuldu. Bir kiÅŸiye 7 bin 429 TL idari para cezasÄ± uygulandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde, Sahil GÃ¼venlik Marmara ve BoÄŸazlar BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼rpÄ±nar Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°BB ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Deniz ZabÄ±ta AmirliÄŸi ekipleri BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki GÃ¼rpÄ±nar Su ÃœrÃ¼nleri Hali'nde denetim yaptÄ±. Ekipler, boy ve zaman yasaklarÄ±na aykÄ±rÄ± avlandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 34 kutu lÃ¼fer, 5 kutu istavrit, 3 kÄ±lÄ±Ã§ balÄ±ÄŸÄ± ve 35 kalkan balÄ±ÄŸÄ±na el koydu.

GÃ¼rpÄ±nar Halinde yasak avlanan balÄ±k operasyonu: Hepsine el konuldu

Yasaklara uymayarak avlanan bir kiÅŸiye 7 bin 429 TL idari para cezasÄ± uygulandÄ±. El konulan su Ã¼rÃ¼nleri mÃ¼lkiyeti kamuya geÃ§irilerek, sosyal yardÄ±m kurumlarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#BalÄ±k#GürpÄ±nar Hali#Yasak

BAKMADAN GEÃ‡ME!

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli TakÄ±mÄ±n hali Nerede yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli TakÄ±m'Ä±n hali? Nerede yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz?

#Milli TakÄ±m
Ã‡ocuklarÄ±na unvan bekleyen Harry ile Meghana ÅŸok: RÃ¼tbeleri indirildi

ÇocuklarÄ±na unvan bekleyen Harry ile Meghan'a ÅŸok: 'Rütbeleri' indirildi

#Meghan Markle
ABD-Kuzey Kore arasÄ±nda tehlikeli â€˜yakÄ±nlaÅŸmaâ€™â€¦ YÄ±llar sonra bir ilk Kamala Harris Kuzey-GÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±na gidiyor

ABD-Kuzey Kore arasÄ±nda tehlikeli â€˜yakÄ±nlaÅŸmaâ€™â€¦ YÄ±llar sonra bir ilk! Kamala Harris Kuzey-Güney sÄ±nÄ±rÄ±na gidiyor

#KUZEY KORE

BAKMADAN GEÇME!

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli TakÄ±mÄ±n hali Nerede yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli TakÄ±m'Ä±n hali? Nerede yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz?

#Milli TakÄ±m
Ã‡ocuklarÄ±na unvan bekleyen Harry ile Meghana ÅŸok: RÃ¼tbeleri indirildi

ÇocuklarÄ±na unvan bekleyen Harry ile Meghan'a ÅŸok: 'Rütbeleri' indirildi

#Meghan Markle
ABD-Kuzey Kore arasÄ±nda tehlikeli â€˜yakÄ±nlaÅŸmaâ€™â€¦ YÄ±llar sonra bir ilk Kamala Harris Kuzey-GÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±na gidiyor

ABD-Kuzey Kore arasÄ±nda tehlikeli â€˜yakÄ±nlaÅŸmaâ€™â€¦ YÄ±llar sonra bir ilk! Kamala Harris Kuzey-Güney sÄ±nÄ±rÄ±na gidiyor

#KUZEY KORE