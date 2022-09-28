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Ä°stanbul Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde, Sahil GÃ¼venlik Marmara ve BoÄŸazlar BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼rpÄ±nar Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°BB ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Deniz ZabÄ±ta AmirliÄŸi ekipleri BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki GÃ¼rpÄ±nar Su ÃœrÃ¼nleri Hali'nde denetim yaptÄ±. Ekipler, boy ve zaman yasaklarÄ±na aykÄ±rÄ± avlandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 34 kutu lÃ¼fer, 5 kutu istavrit, 3 kÄ±lÄ±Ã§ balÄ±ÄŸÄ± ve 35 kalkan balÄ±ÄŸÄ±na el koydu.

Yasaklara uymayarak avlanan bir kiÅŸiye 7 bin 429 TL idari para cezasÄ± uygulandÄ±. El konulan su Ã¼rÃ¼nleri mÃ¼lkiyeti kamuya geÃ§irilerek, sosyal yardÄ±m kurumlarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±.