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Gürcistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Artvin'den de hissedildi

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#Gürcistan#Deprem#Artvin
Gürcistanda 4.5 büyüklüğünde deprem: Artvinden de hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 20:05

Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'da, 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Artvin'den de hissedilirken konuyla ilgili Artvin Valiliği'nden açıklama geldi.

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AFAD'ın verilerine göre Gürcistan'da, 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Artvin'de de hissedilen depremle ilgili valilikten açıklama geldi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 18:33 itibariyle Kobuleti, Acara (Gürcistan) merkezli 4.5 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

İlimizde de hissedilen depremle alakalı şu ana kadar ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar ihbarı yoktur. Gelişmeler anlık takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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#Gürcistan#Deprem#Artvin

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