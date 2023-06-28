×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gurbetçiler, bayram tatili için Türkiye'ye geldi

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Gurbetçi#Tatil
Gurbetçiler, bayram tatili için Türkiyeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 14:38

Yaz tatilini ve Kurban Bayramı’nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmanın sevincini yaşıyor.

Haberin Devamı

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Yurda girişte bütün yorgunluklarının geçtiğini söyleyen gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gurbetçiler, bayram tatili için Türkiyeye geldi

Sınır kapılarından giriş yaparken Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Gurbetçiler, bayram tatili için Türkiyeye geldi

Haberin Devamı

"VATANDA GELMEK HER ŞEYE BEDEL"

Çok yorucu ve üzücü bir yolculuk geçirdiklerini vurgulayan Aysun Yıldız, vatan toprağına ayak bastıktan sonra bütün yorgunluklarının geçtiğini belirterek, "Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Bulgaristan’da aracımız bozuldu ama dediğim gibi vatana gelmek her şeye değer. Rabim bütün Müslüman alemini korusun inşallah" dedi.

Gurbetçiler, bayram tatili için Türkiyeye geldi

"ÜLKEYE GİRDİĞİMİZDE YORGUNLUĞUMUZU UNUTUYORUZ"

Kurban Bayramı’nın ülkede geçirmek için geldiğini ifade eden gurbetçi vatandaşlardan Murat Yıldız, Türkiye’ye girişte bayrağı gördüklerinde yolarda çektikleri bütün zorlukları unuttuklarını kaydetti. Yıldız, "İki gündür arabamız yolarda bozuldu ama ülkeye, toprağımıza ayak bastığımızda yorgunluğumuzu unutuyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Burada ailemizle birlikte bayramı geçireceğiz. Bütün Müslüman âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Gurbetçiler, bayram tatili için Türkiyeye geldi

Gurbetçiler, bayram tatili için Türkiyeye geldi

Gurbetçiler, bayram tatili için Türkiyeye geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Gurbetçi#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik