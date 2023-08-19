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Günlük kiralık evde şüpheli ölüm

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#Esenyurt#Günlük Kiralık Ev#Polis
Günlük kiralık evde şüpheli ölüm
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 09:25

Esenyurt'ta günlük kiralık bir dairede kalan Ebru K.'dan(48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin girdiği dairede kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

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Olay, Gökevler Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri site görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Ebru K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, dairedeki çalışmaların ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ebru K.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Esenyurt#Günlük Kiralık Ev#Polis

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