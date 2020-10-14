Günlerdir kayıptı! Erkek arkadaşından kan donduran itiraf…

Edinilen bilgiye göre, Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu’dan (59) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 Ekim tarihinde Efeler Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hatice Tusu’yu bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Tusu’nun en son erkek arkadaşı S.A. ile buluştuğunu belirleyen polis, emekli hemşirenin erkek arkadaşını gözaltına aldı. S.A.'nın emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, Tusu ile bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını, burnundan kan gelmesi sonucunda da öldüğünü anladığını ifade ettiği öğrenildi.

Emekli hemşire Tusu’nun erkek arkadaşı tarafından Hisar Mahallesi Sağtur Plajı’na gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede arama yapıldı. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda emekli hemşirenin cansız bedenini toprağa gömülü şekilde buldu. Emekli hemşirenin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

OĞLU SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR PAYLAŞMIŞTI



Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Hatice Tusu’nun oğlu Taylan Öner sosyal medya hesabından annesi ile ilgili dikkat çeken mesajlar paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:



Güvenliğimizden endişe ettiğim için güvenlik önlemleri almaya koyulduk. İzmir'den elektronik kapı kilitleri ve güvenlik kamerası gibi önleyici önlemler sipariş ettik. Bu süreçte annemin burada olmamasının iyi olacağını düşünerek bugün, yani 12 ekim pazartesi günü için

Bodrum havalimanından Ankara'ya anneme uçak bileti aldık. Bir haftalığına sevdiği arkadaşlarının yanına gidecekti. Biz de bu arada evimizin etrafındaki güvenlik önlemlerini kuvvetlendirecektik.

Didim ve Aydın civarındaki yetkili tüm kurumlar devrede. Evimiz ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek arıyoruz bir sonuca varmak umuduyla. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.



Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan zanlı S.A'nın itirafı üzerine yapılan aramada kadının cesedi bataklıkta bulundu.



