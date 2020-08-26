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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 18:19 | Son Güncelleme:

Günlerdir haber alınamıyordu; acı haber geldi

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Günlerdir haber alınamıyordu; acı haber geldi
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Kahramanmaraş’ta yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Nermin Coşkun (50), evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nermin Coşkun’un yakınları, en son cumartesi günü görüştükleri ve o günden sonra bir daha haber alamadıkları kadının evine gitti ancak kapıyı açan olmadı. Coşkun’un yakınları polisi arayarak yardım istedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipleri Nermin Coşkun’u ölü olarak buldu.

Kadının cumartesi günü öldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside ortaya çıkacağı belirtildi.

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