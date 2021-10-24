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Günler ne zaman uzamaya başlar? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı

#Ekinoks#Günler Ne Zaman Uzamaya Başlar?
Günler ne zaman uzamaya başlar İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı

Kasım ayına kısa bir süre kala, günlerin uzamaya başlayacağı tarih araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Havaların erken kararmaya başlamasıyla, sabahları karanlıkta evinden çıkan vatandaşlar, gecelerin ne zaman kısalacağını sorguluyor. Peki, günler ne zaman uzamaya başlar?

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Ekim ayı devam ederken, vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan biri de gündüzlerin uzamaya başlayacağı tarih oldu. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü günlerin uzunluğunu da etkiliyor. Kış aylarını geçirdiğimiz şu günlerde vatandaşlar da bu konuda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, merakla beklenen o sorunun yanıtı...

Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

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Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.

Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an,gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekinoks#Günler Ne Zaman Uzamaya Başlar?

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