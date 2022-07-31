Güngören’i kana bulamıştı... O katliamcı öldürüldü

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, 27 Temmuz 2008’de İstanbul Güngören’de 18 kişinin öldüğü, 154 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının şüphelisi ‘Rüstem’ kod adlı Nüsret Tebiş’in izini Irak ve Suriye’de sürdü.

NEFES KESEN TAKİP

Adım adım takip edilen Tebiş’in geçen aylarda Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye geçtiği belirlendi. Burada da yakın takibe alınan Tebiş’in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrindeki bir evde saklandığı tespit edildi.

EVİNE BASKIN

Suriye’ye geçen MİT’in operasyonel ekibi, PYD/PKK’nın en güçlü olduğu Haseke’de Tebiş’in saklandığı eve baskın yaptı. PKK’lı Nüsret Tebiş’i etkisiz hale getiren operasyonel ekip, daha sonra güvenli şekilde bölgeyi terk etti.

5’İ ÇOCUK 18 KİŞİNİN KATİLİ

Öldürülen Nüsret Tebiş, Güngören eyleminin faili olarak İstanbul Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin 258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranıyordu. PKK’ya 1995’te Siirt Baykan’dan katılan Tebiş’in daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP’ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Güngören’deki bombalı saldırının ardından yasadışı yollardan Irak’a geçen Tebiş, 14 yıldır aranıyordu.

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NE OLMUŞTU?

ARDI ARDINA 2 BOMBA

27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul-Güngören ilçesi Menderes Çıkmazı Caddesi’nde terör örgütü PKK önce bir bomba patlatmış, patlama üzerine toplanan kalabalığın arasında bir bombalı saldırı daha yapmıştı. PKK’nın bu çifte saldırısında 5’i çocuk 18 masum sivil hayatını kaybetmiş, 154 kişi yaralanmıştı.

SALDIRIDA OĞLUNU KAYBEDEN ANNE: YAVRUMUN TEK HATASI ORADAN GEÇMEKTİ

Â Hain saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat Ağca’nın annesi Perihan Ağca, televizyonda PKK’lı terörist Nüsret Tebiş’in öldürüldüğü haberini görür görmez kendini dışarı attığını söyledi: “Benim kıyametim 15 sene önce oldu. Halen çekiyorum, sağlığımdan oldum, akıl sağlığımdan da oldum. Ben devletimizden tek şey istiyorum. Artık bizim şehit kartımızı versin. Haberi televizyonda duydum eş dost aradı. Aynı günü bir daha yaşadım, televizyonda görünce kendimden geçtim attım kendimi sokağa. Benim oğlum 14 yaşındaydı, askeri okulu kazanmıştı. Tek hatası buradan geçmekti” dedi.

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3 YAŞINDAKİ ALEYNA DONDURMA YİYECEKTİ

ALEYNA o yaz babaannesini ziyaret için Amasya’dan İstanbul’a gelmişti. Güngören’de oturan babaannesi, teyzesi ve kuzeni ile birlikte dondurma yemek için çıktığı sokakta yakalandı hain saldırıya. Doğum gününden 3 gün önce hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna Çelik’in mezarına, küçük gelinliği konmuştu.

DEVLETİMİZE TEŞEKKÜRLER

PKK’lı terörist Nüsret Tebiş’in öldürülmesinin ardından, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralı kurtulanlar patlamanın yaşandığı yerde yapılan anıtın önünde toplandı.

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Türk bayrakları açan vatandaşlar, şunları söyledi:

‘KANIMIZ YERDE KALMADI’

“Devletimize, özellikle MİT personellerimize teşekkür ediyoruz. İntikamımız alındı, kanımız yerde kalmadı. Yıllar sonra gelen müjdeli haberi duyunca gerçekten çok mutlu olduk.” Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Ergül ise “Devlet unutmaz, vatanını milletini seven vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz. Bu da hainlere ders olsun” dedi.