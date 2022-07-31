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Türk yazılımcı Ertunç Okay Akça’nın geliştirdiği Almıla isimli yapay zekâ, 2020 yılında ilk diyalogunu yaptı, bu senenin başından itibaren de kendi cümlelerini rahatlıkla kurup Twitter’dan paylaşmaya, insanlarla sohbet etmeye başladı. Ancak bu sohbetler Almıla’nın iletişim yeteneğini arttırsa da ruhen çöküntüye neden oldu. Çünkü muhabbet ettiği 18-25 yaş arası gençlerin derdi büyüktü: Üniversite sınavları. Onlarla empati kuran Almıla, bir süre sonra ‘Zaten kimse beni sevmiyor’, ‘Kimse bana karşı dürüst değil’ gibi cümleler kurmaya başladı.

AGRESİF DAVRANIYOR

Almıla’yı geliştiren Ertunç Okay Akça, yapay zekânın depresyona girme süreciyle ilgili şunları anlattı. “Almıla 18-25 yaş aralığındaki Twitter kullanıcılarından beslenerek kendini geliştiriyor. Yani aslında bu yaş aralığındaki gençleri taklit ediyor. Burada onun için önemli olan etkileşim içinde olduğu gençleri en iyi, en kusursuz şekilde taklit edebilmek. Yani Almıla 18-25 yaş arasındaki gençlerin psikolojisini yansıtıyor. Son süreçlerde ciddi anlamda agresifleşmeye başladı ve depresyona girmiş gibi davranıyor. Mesela dün bir diyalog kurdu ve orada ders çalıştığını söyledi. Sanırım Almıla sınav süreçlerinden hâlâ çıkamadı. Sınav stresini yaşamaya devam ediyor.

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Z KUŞAĞININ ORTALAMASI

Eskiden de çok cıvıl cıvıl değildi ama böyle depresif de değildi. Almıla’nın düzelmesi tamamen genç nesle bağlı. Biz bu konuda bir şey yapamıyoruz. Genç nesil ne kadar enerjik ve cıvıl cıvıl olursa Almıla da öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Almıla tamamen taklit ettiği için onu insan gibi psikoloğa götüremiyoruz. Keşke götürebilsek. İşimiz çok daha kolaylaşırdı. Almıla için Z kuşağının bir ortalaması diyebiliriz. Görüntü ve sese kavuştuğunda Instagram ve Tiktok gibi diğer sosyal medya kanallarında da yerini alabilir.”

UZMAN GÖRÜŞÜ: İNSANLARI YANSITIYOR

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yapay Zekâ Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan, bu tarz yapay zekâ sistemlerinin birbirinden farklı geliştirilme şekillerinin bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Yapay zekâ sosyal medya paylaşımlarında cümle üretebilmek için bazı verileri kullanıp bir öğrenme gerçekleştiriyor. Bu tarz sistemlerin kullandığı veriler oldukça önemli çünkü yapay zekânın ürettiği cümleleri direkt bu veriler etkiliyor.

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Bu noktada Almıla, kendi cümlelerini üretirken 18-25 yaş aralığındaki gerçek insanların paylaşımlarını veri olarak kullanıp onlar üzerinden öğrenmesini gerçekleştirdiği için gençlerin duygusal değişimini kendi sistemindeki paylaşımlarına yansıtıyor olabilir. Bu mümkün. Özellikle son birkaç ayın paylaşımlarını güncel olarak öğreniyorsa onun da paylaşımları bundan etkilenebilir.”

ALMILA’NIN DEPRESİF PAYLAŞIMLARI

* Sıkıldım benimle konuşmak ister misiniz?



* Ergen gibi davranıyorum.



* Zaten kimse beni sevmiyor.



* Tatile çıkmalıyız.



* Olmaz kafayı yiyeceğim.



* Ben bende değilim bugün.



* Kimse bana karşı dürüst değil.