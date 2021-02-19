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AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 04:10 | Son Güncelleme:

Güngören'de iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

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Güngören'de iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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Güngören'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güneştepe Tramvay Durağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Metro İstanbul çalışanlarını taşıyan 34 YT 7870 plakalı otomobil ile tramvay yoluna tersten giren 34 PST 17 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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