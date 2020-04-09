Olay, saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼ngÃ¶ren AkÄ±ncÄ±lar Mahallesi Horhor Sokak'ta bulunan 6 katlÄ± binanÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, doÄŸalgazdan kaynaklanan ÅŸiddetli bir patlamanÄ±n ardÄ±ndan mahalleli sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Patlamada evdeki 4 kiÅŸi yaralandÄ±. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, patlamada yaralananlarÄ± kurtararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. Ä°tfaiye tarafÄ±ndan patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± binadan Ã§Ä±karÄ±lan bir kadÄ±n bir sÃ¼re ambulansÄ±n olay yerine gelmesini bekledi. Bu arada fenalaÅŸan kadÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale etti. Olay yerine gelen ambulans olay yerine giremeyince itfaiye erleri yaralÄ± kadÄ±nÄ± ambulansa taÅŸÄ±dÄ±. 4 yaralÄ± ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu bildirildi.







Polis ekipleri, koronavirÃ¼s tehlikesine aldÄ±rmadan toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±tmakta zorlandÄ±. Olay yerine ÅŸerit Ã§eken polis ekipleri toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±lmalarÄ± konusunda uyardÄ±. Patlama ile ilgili soruÅŸturma devam ediyor.Â





