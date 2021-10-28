Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların yarın akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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