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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 |Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023

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#Güneydoğu Anadolu Bölgesi#Seçim#Sandık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 |Güneydoğu Anadolu Bölgesinde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 23:26

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sandıklarda oy sayımı devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde açılan sandık oranı yüzde 94’e ulaştı.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…;

4 MİLYON 305 BİN 335 OY KULLANILDI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toplam 4 milyon 305 bin 335 oy kullanımı gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: % 47.03

KEMAL KILIÇDAROĞLU: % 50.03

MUHARREM İNCE: % 0.39

SİNAN OĞAN: % 2.55

Güneydoğu Anadolu Bölgesi seçim sonuçları

Adıyaman seçim sonuçları

Batman seçim sonuçları

Diyarbakır seçim sonuçları

Gaziantep seçim sonuçları

Kilis seçim sonuçları

Mardin seçim sonuçları

Siirt seçim sonuçları

Şanlıurfa seçim sonuçları

Şırnak seçim sonuçları


 

 

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#Güneydoğu Anadolu Bölgesi#Seçim#Sandık

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