Güneşli hava son buluyor! Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağış uyarısı: Gün ve saat verdi...

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da bugün havanın açık olduğunu, sıcaklığın ise ortalamanın 8-10 derece üzerinde seyrettiğini belirtti. İstanbul için yağış uyarısı da yapan Şen, yarın öğlen saatlerinde yağmur beklendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Bugün Pazar; genelde hava açık, sıcaklık Kuzey Batı'da daha çok olmak üzere ortalamanın 8-10 derece üzerinde. Ege kıyılarında ve Marmara'nın batısında lodos kuvvetli esiyor akşama yavaşlar. Doğu'da çığ riski devam ediyor. Gece Kıyı Ege Trakya ve Batı Akdeniz'e yağmur geliyor.

YARIN ÖĞLEN SAATLERİNE DİKKAT

Bugün İstanbul parçalı bulutlu 17 C. Yarın öğlen yağmur gelecek, kuvvetli değil. İzmir ve Antalya yağmurlu 18, Ankara 15, Samsun 22, Malatya 11, Urfa 18 derece.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün 21 il için sarı kodlu uyarı verdi. Vatandaşların lodos ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olması istendi. O kentler sırasıyla şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.