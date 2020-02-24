Güneş Türkiye’ye döndü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, koronavirüsün tüm dünyayı olduğu gibi güneş sektörünü de etkilediğini belirterek, “Çin güneş sektörünü o kadar destekledi ki en sonunda dünyanın yüzde 90’ıyla monopol ötesi oldu” dedi. Avrupalı alıcıların Türkiye’ye geldiğini belirten Demirdağ, Avrupalılar’ın istediği ürünleri verecek üreticileri olduğunu söyledi. Çin’de de Türkiye’de de kaliteli ürün olduğunu kaydeden Demirdağ, “Kalitenin milliyetçiliği yok. Her ülkenin kaliteli ve kalitesiz ürünü vardır. Eğer isterlerse Avrupa’nın istediği malı verebilecek üreticilerimiz bulunuyor. Panel üreticisi büyüklü küçüklü 20’ye yakın kurulmuş tesis var. Biz hücreye konsantre olduk. Bu sektör 4-5 yıllık bir sektör. Çeliğini yapıyoruz, trafosunu yapıyoruz, kablosunu yapıyoruz, şaft sahasını yapıyoruz, panelini yapıyoruz” dedi.



200 MİLYON $’LIK İHRACAT



Sistemin yaklaşık yüzde 85’inin yerli olduğunu belirten Demirdağ, “Bitmiş ürün olarak ve mühendislik olarak biz bunu yapabildiğimiz için ciddi bir katma değer sağlayabiliyoruz. Yerlilik olarak da 5 yıl gibi bir mazide çok ciddi bir noktaya geldik. Geçen sene Avrupa’da yapılan 320 megavatlık güneş santralının bütün çelik statik yapısını Türkiye’den gönderdiler. 2 tane firmamız sattı. Türkiye artık bu konuda ekipman üreticisi, mühendislik yapabilen, proje analizi yapabilen bir ülke. Bütün komponentleriyle birlikte 200 milyon dolar ihracat yapıyoruz” diye konuştu.



YEŞİL ENERJİ HAVUZU OLACAK



‘Yeşil enerji tarifesi’ için, “Diğer tarifelerle aradaki farkın çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Birçok kişinin sosyal sorumluluk payı doğrultusunda buna yönleneceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulunan Demirdağ, Avrupa Birliği’nin yeşil enerji ile üretilmiş ürün tercih etmeye başladığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından bir süre önce ‘yeşil enerji tarifesi’ konusunun gündeme getirildiğini konuya ilişkin bir yasa teklifinin Meclis’e sunulduğunu hatırlatan Demirdağ, rüzgar, güneş gibi enerjilerin yeşil enerji havuzunu oluşturacağını söyledi. Demirdağ, tercih edilip edilmeyeceği konusunda ise, “Yeşil enerjiyi bugün pahalıyı alıyorum ama bu 10 yıl sonra bedavaya elektrik üretmeye başladığı zaman o yeşil enerji havuzundaki bütün elektriğe bakalım” dedi.

TL VEYA DOLAR YAZMAMALI

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde TL’ye geçilmesi konusunda atılması planlanan adım için de Demirdağ, “Bence kanunda ‘TL’ ya da ‘dolar’ yazmamalı. İhale bazında ayrı verilmeli. Bugüne kadar bütün sektörler Euro’nun Türkiye için daha doğru olduğunu söylüyor. Çünkü Türkiye’nin Euro kaynakları daha fazla. Türkiye’ye Euro çok kolay ve ucuz geliyor” dedi.