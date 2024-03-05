Güneş enerjisi santralinden Ayasofya Camii ve Eyüp İmarethanesine elektrik

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Kilis'te hizmete alınan güneş enerjisi santrali ile 1.400.000,00 kWh üzeri elektrik üretilecek. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yıllık elektrik tüketimi 320.000 kWh, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yıllık elektrik tüketimi 820.000 kWh, Eyüp İmarethanesinin yıllık elektrik tüketimi 260.000 kWh olmak üzere yıllık toplam 1.400.000 kWh elektrik tüketildiği hesaplandı. Üretilen elektrik ile tüketimin tamamının karşılanması hedeflendi.

Üretilen elektrik enerjisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yıllık 5 milyon liralık tasarruf etmesi sağlanacağı tahmin ediliyor. 25 yılda yaklaşık 125.000.000 TL tasarruf sağlanacağı öngörüldü.