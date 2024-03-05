×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Güneş enerjisi santralinden Ayasofya Camii ve Eyüp İmarethanesine elektrik

Güncelleme Tarihi:

#Ayasofya Camii#Santral#Güneş
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 16:52

Kilis'te hizmete alınan güneş enerjisi santrali ile yıllık 1.400.000,00 kWh elektrik üretilecek. Üretilen elektrik enerjisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara’daki tesisleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eyüp İmarethanesinin tüketim ihtiyacı karşılanacak.

Haberin Devamı

Kilis'te hizmete alınan güneş enerjisi santrali ile 1.400.000,00 kWh üzeri elektrik üretilecek. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yıllık elektrik tüketimi 320.000 kWh, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yıllık elektrik tüketimi 820.000 kWh, Eyüp İmarethanesinin yıllık elektrik tüketimi 260.000 kWh olmak üzere yıllık toplam 1.400.000 kWh elektrik tüketildiği hesaplandı. Üretilen elektrik ile tüketimin tamamının karşılanması hedeflendi.

Üretilen elektrik enerjisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yıllık 5 milyon liralık tasarruf etmesi sağlanacağı tahmin ediliyor. 25 yılda yaklaşık 125.000.000 TL tasarruf sağlanacağı öngörüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayasofya Camii#Santral#Güneş

BAKMADAN GEÇME!