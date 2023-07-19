Gündeme bomba gibi düştü: İmamoğlu'nun değişim toplantısının görüntüsü sızdı

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Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li isimlerle yaptığı ‘değişim toplantısı’ gündemin sıcak başlıklarından biri oldu. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, o toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Görür’ün anlattıkları şu şekilde oldu:

"YÜZ YILIN İHANETİ"



Dün gece sosyal medyanınım gündemine o video bomba gibi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin yeni-eski kurmaylarının toplantıda olduğu görüldü. Ve o görüntüler yüz yılın ihaneti, Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet başlığı ile yayımlandı.

A TAKIMINDAN BİRÇOK İSİM VARDI

O görüşmede CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın da o toplantıda olduğu görüldü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi A takımından birçok isim de o toplantıda vardı. Katılanlar arasında Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek'in toplantıda oldukları da görüldü. Bir kısmı paylaşıldı toplantının ve ne zaman düzenlendiği ise bilinmiyor.

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METİN BÜLENT TEZCAN TARAFINDAN KALEME ALINDI

Videoda katılımcıların, parti meclisi üyelerinin bir bildiri olarak imzalayacağı metinden bahsediliyor. O metin görevden alınan örgütlerin durumunun görüşülmesi için parti meclisinin olağan üstü toplantıya çağırma konusunu değerlendirdiği duyuluyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor. Dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, ne zaman genel merkeze verileceği, basına ne zaman duyurulacağı da o toplantıda konuşuluyor. Üst düzey isimlerin de bu toplantıya katılacağı ifade ediliyor. Olağanüstü parti meclisi toplantısı çağrısına Kılıçdaroğlu'nun katılıp katılmayacağı da değerlendiriliyor. Olağanüstü kurultay ifadesinin de İmamoğlu tarafından dillendirildiği de duyuluyor. Sabah saatlerinde bu kaydın ardından CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Engin Altay da bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Merak edilen ise Genel Merkez'in bu kayda yorumu, değerlendirmesi ne olacağı.

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YARKADAŞ: İZLERKEN UTANDIM

Değişim toplantısına ilişkin tartışmalar sürerken görüntülere bir tepki de Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, "Belediye başkanının “amiri” pozisyonunda olanlar, belediye başkanının “memuru” gibi sıraya geçip “arz ediyor.” dedi.

Yarkadaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

Malum video CHP’nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin “değişim” adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor.

Belediye başkanının “amiri” pozisyonunda olanlar, belediye başkanının “memuru” gibi sıraya geçip “arz ediyor.”

İzlerken utandım…