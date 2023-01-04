Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Günde 8 bardak su ömrü uzatır mı

Güncelleme Tarihi:

#Su Tüketimi#Mustafa Cankurtaran#Melih Us
Günde 8 bardak su ömrü uzatır mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:00

ABD’de yapılan bir araştırma günde 8 bardak su içmenin ömrü uzattığını ve yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu. Böylece günde kaç litre su içilmesiyle ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Biz de uzmanlara sorduk. Günde kaç litre içmeli, su ömrü uzatır mı? İşte cevapları...

Haberin Devamı

AZI DA ÇOĞU DA ZARAR

- İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya: Gereğinden çok fazla içilirse uygunsuz ADH sendromu dediğimiz bir çeşit hormonal düzensizliğe neden olur. Böbrek konstantrasyon kapasitesi bozulur. Az içme de vücutta kuruma yapar. İdeali kişilerin kendi kilosuna uygun içmesidir. Su içmek gerçekten ömrü uzatır. Su dolaşım, boşaltım ve de hücreler içinde oluşan serbest radikallerin temizlenmesi için gerekli besinlerden biridir. Yeteri kadar su içmezsek vücutta dehidratasyon dediğimiz tabloya neden oluyor. Bu da hücrelere giden oksijenin azalması, kandaki şekilli elemanların yoğunluğunun artması ve hücre ömrünün kısalması anlamına gelir.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR

- Kalp- Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us: Su yaşlanma karşıtlığının en önemli bileşeni. Hücrelerin içinde su olmazsa yaşlanma daha hızlı oluyor. İçilmesi gereken su miktarı yaş, cinsiyet, kilo, yapılan iş gibi birçok etkene göre değişiyor. Örneğin deniz seviyesinden yukarıda oturanlar daha az su tüketiyor. Kişi spor yapıyorsa da su ihtiyacı fazla olur. Kışın kilo başına 30 cc, yazın 35 cc su tüketilmeli. Kışın 50 kilo bir kadın 1.5 litre su içse yeterli. Ancak 80 kilo bir erkek 3 litre içmeli. 20-30 yaş arası erkeklerde su ihtiyacı daha fazlayken, 20-50 yaş arası kadınlarda su ihtiyacı aynı kalıyor.

Haberin Devamı

KİLONUZU 30’LA ÇARPIN

- Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran: Yaşlanma çok yönlü bir süreç. Sadece sıvı alımı ile değerlendirilemez. Yetersiz sıvı alan insanlar daha hızlı ve yüksek oranda böbrek hastası olabilir ama bir insan günde 5 litre su içse bir faydasını görmez. Bunun için beslenme, egzersiz, genetik, çevresel koşullar, kilo, tansiyon, depresyon, stres seviyesi gibi bir sürü başka etken var. Evet su içmek iyidir. Kişi, kilosunu 30 ile çarptığında içmesi gereken su miktarını bulabilir. Örneğin 50 kilo birinin 1.5 litre su içmesi yeterli olabilir. Ancak bu sayede uzun yaşamazsınız.

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

30’lu yaşların üzerinde 11 binden fazla bireyin kanındaki sodyum değerini inceleyen ve bunları su tüketimine göre mercek altına alan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün uzmanları, az su içenlerin erken öldüğünü belirtti. Araştırmada az su tüketen bireylerde kalp yetmezliği ve inme gibi kronik hastalık oluşumu riskinin de yüzde 64 daha fazla olduğu belirtildi. Araştırmacılar, az su içmenin DNA hasarına ve damarlarda iltihaplanmaya yol açarak kişilerin yaşlanma sürecini hızlandırdığını öne sürdü. Su tüketimi düzenli ve yüksek olan bireylerin ömürlerinin 15 yıla kadar uzayabildiği de aktarıldı.

Haberin Devamı

ABD sağlık yönergesi erkeklerin ve kadınların sağlık için günde sekiz bardak kadar su içmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan çok fazla su içmek de tehlikeli olabiliyor. Hiponatremi olarak bilinen aşırı sıvı tüketimi hücrelerin şişmesine neden oluyor. Hatta Kung Fu efsanesi oyuncu Bruce Lee’nin bu yüzden öldüğüne inanılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Su Tüketimi#Mustafa Cankurtaran#Melih Us

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı