Günde 8 bardak su ömrü uzatır mı

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AZI DA ÇOĞU DA ZARAR

- İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya: Gereğinden çok fazla içilirse uygunsuz ADH sendromu dediğimiz bir çeşit hormonal düzensizliğe neden olur. Böbrek konstantrasyon kapasitesi bozulur. Az içme de vücutta kuruma yapar. İdeali kişilerin kendi kilosuna uygun içmesidir. Su içmek gerçekten ömrü uzatır. Su dolaşım, boşaltım ve de hücreler içinde oluşan serbest radikallerin temizlenmesi için gerekli besinlerden biridir. Yeteri kadar su içmezsek vücutta dehidratasyon dediğimiz tabloya neden oluyor. Bu da hücrelere giden oksijenin azalması, kandaki şekilli elemanların yoğunluğunun artması ve hücre ömrünün kısalması anlamına gelir.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR

- Kalp- Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us: Su yaşlanma karşıtlığının en önemli bileşeni. Hücrelerin içinde su olmazsa yaşlanma daha hızlı oluyor. İçilmesi gereken su miktarı yaş, cinsiyet, kilo, yapılan iş gibi birçok etkene göre değişiyor. Örneğin deniz seviyesinden yukarıda oturanlar daha az su tüketiyor. Kişi spor yapıyorsa da su ihtiyacı fazla olur. Kışın kilo başına 30 cc, yazın 35 cc su tüketilmeli. Kışın 50 kilo bir kadın 1.5 litre su içse yeterli. Ancak 80 kilo bir erkek 3 litre içmeli. 20-30 yaş arası erkeklerde su ihtiyacı daha fazlayken, 20-50 yaş arası kadınlarda su ihtiyacı aynı kalıyor.

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KİLONUZU 30’LA ÇARPIN

- Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran: Yaşlanma çok yönlü bir süreç. Sadece sıvı alımı ile değerlendirilemez. Yetersiz sıvı alan insanlar daha hızlı ve yüksek oranda böbrek hastası olabilir ama bir insan günde 5 litre su içse bir faydasını görmez. Bunun için beslenme, egzersiz, genetik, çevresel koşullar, kilo, tansiyon, depresyon, stres seviyesi gibi bir sürü başka etken var. Evet su içmek iyidir. Kişi, kilosunu 30 ile çarptığında içmesi gereken su miktarını bulabilir. Örneğin 50 kilo birinin 1.5 litre su içmesi yeterli olabilir. Ancak bu sayede uzun yaşamazsınız.

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

30’lu yaşların üzerinde 11 binden fazla bireyin kanındaki sodyum değerini inceleyen ve bunları su tüketimine göre mercek altına alan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün uzmanları, az su içenlerin erken öldüğünü belirtti. Araştırmada az su tüketen bireylerde kalp yetmezliği ve inme gibi kronik hastalık oluşumu riskinin de yüzde 64 daha fazla olduğu belirtildi. Araştırmacılar, az su içmenin DNA hasarına ve damarlarda iltihaplanmaya yol açarak kişilerin yaşlanma sürecini hızlandırdığını öne sürdü. Su tüketimi düzenli ve yüksek olan bireylerin ömürlerinin 15 yıla kadar uzayabildiği de aktarıldı.

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ABD sağlık yönergesi erkeklerin ve kadınların sağlık için günde sekiz bardak kadar su içmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan çok fazla su içmek de tehlikeli olabiliyor. Hiponatremi olarak bilinen aşırı sıvı tüketimi hücrelerin şişmesine neden oluyor. Hatta Kung Fu efsanesi oyuncu Bruce Lee’nin bu yüzden öldüğüne inanılıyor.