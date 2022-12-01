Günde 2 litre su fazla mı? Boşuna mı bardak bardak içiyoruz...

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KİŞİNİN YAŞADIĞI YER BİLE ÖNEMLİ

“Su içmek kişiye özeldir. 50 kilo insanla 80 kilo insan bir olmaz. Kişi kaç kilo, ne iş yapıyor, nerede yaşıyor? (Yüksekte mi, deniz seviyesinde mi? Yüksekte oturan kişiler daha az su tüketiyor). Ülkenin gelişmişlik durumu bile su içme miktarını etkiliyor. Gelişmiş ülkelerde çalışanlar fiziksel olarak daha az enerji harcadıkları için daha az su tüketiyorlar. Oysa azgelişmiş ülkelerde daha çok insan gücü kullanıldığı için su ihtiyacı daha fazla oluyor. Kişi spor yapıyorsa su ihtiyacı fazla olur. Yaş, kilo ve boy su içme konusunda etkili. Kışın kilo başına 30 cc, yazın 35 cc su tüketilmeli. Kışın 50 kilo bir kadın 1.5 litre su içse yeterli. Oysa 80 kiloluk bir erkekte 3 litre yeterlidir. 20-30 yaş arası erkeklerde su ihtiyacı daha fazlayken, 20-50 yaş arası kadınlarda su ihtiyacı aynı kalıyor.





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Özellikle kişinin yandaş hastalığı varsa, örneğin kalp ve damar hastalıklarında böbrek fonksiyonları yerindeyse hastanın kanının yoğun olmaması lazım. Bunun için de kilogram başına 35 cc su içmesi gerekiyor. Burada da boy, kilo çok önemli. Kişiye göre ayarlanmalı. Kişide stent var diyelim, 50 kilo biriyle stenti olan 100 kilo biri aynı oranda su tüketebilir mi? İkisinin su içme oranı arasında tabii ki fark olmalı. 50 yaşın üzerinde prostat problemi olan hastalar sık tuvalete çıkmamak için az su tüketirler. Bu da damar hastalıklarıyla ilgili komplikasyonlara davetiye çıkarır. Ne oluyor da su içmeyince damar hastalığı problemi ortaya çıkıyor? Su içmeyen insanlarda kanın yoğunluğu artıyor. Daralma olan yerlerden kanın gidişi zorlaşıyor. Bu da kalp krizi gibi komplikasyonlara davetiye çıkarıyor. ‘Sabaha karşı kalp krizi geçirdi’ cümlesini çok duyarız. Çünkü genellikle 50 yaş üstü erkeklerde prostat sebebiyle az su içtikleri için bir sebep de budur. Bir kişinin 3 litre su içmesi gerekli diyelim. 3 litre suyu 6 saatte içmesinin bir anlamı yok. Bölmesi gerekir. Sabahtan öğlene bir litre, öğleden akşama bir litre, akşamdan geceye bir litre olarak bölmesi gerekir.

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YEMEK VE MEYVELERDEKİ SULAR DA ÖNEMLİ

Science dergisinde yer alan ve 26 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, ‘Kadınlarda su ihtiyacı günlük 2.7 litre, erkeklerde 3.2 litre.’ Ancak bu yayını tam olarak ele almak şart. Yapılan çalışmanın detaylarında kilo, yaş ve cinsiyet verilmiş zaten. Hatta bu çalışmada diğer sıvıların da (yemeklerdeki, meyvelerdeki su gibi) göz önüne alınması gerektiği belirtilmiş. Biz şimdiye kadar yemeklerdeki, meyvelerdeki suları göz önüne almıyorduk. Bu çalışma bu anlamda da önemli.”

ARAŞTIRMA NE DİYOR

İskoçya’da Aberdeen Üniversitesi’nden araştırmacılar, günde 2 litre su içilmesi yönündeki yaygın inanışın aksine bir sonuca ulaştı. Science dergisinde yayımlanan araştırma, günlük su ihtiyacının bir bölümünün zaten gıdalardan alındığını hesaba katarak günde 1.5 ila 1.8 litre su tüketmenin yeterli olacağı yolunda.

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BBC’ye konuşan Aberdeen Üniversitesi’nden Prof. John Speakman, günde 2 litre su hesaplamasının küçük bir yanlışlıktan kaynaklandığı görüşünde: “İçmemiz gereken su, sindirmemizgereken toplam su ile yediklerimizden aldığımız su miktarı arasındaki farktır. İnsanların ne kadar gıda tükettiğini tahmin etmenin yolu, insanlara ne kadar yemek yediklerini sormaktı. İnsanlar ne kadar yemek yediklerini azımsadıkları ve eksik bildirdikleri için tahmin yanlış yapıldı; bu nedenle ihtiyaç duyulan su miktarı da abartıldı.”

OSMAN MÜFTÜOĞLU DAHA ÖNCE YAZMIŞTI







Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu ne kadar su içmek gerektiği konusunda eylül ayında şunları yazmıştı: “‘Günde iki litre su içme’ şeklindeki tavsiye hep ‘sadece su içmek’ şeklinde anlaşılıyor ama gerçekte durum farklı. Bedenimize çayla, çorbayla, meyvelerle, sulu yemeklerle giren sıvılar da su ile aynı işi görüyor. Bu listeye meyve çaylarını da –hatta siyah ve yeşil çayı da- dahil etmek lazım. Keza eğer ayran içiyorsanız onu da listeye dahil edebilirsiniz. Özeti şu: Sağlıklı bir yetişkinin günde 7-8 bardak kadar suyu ya da sıvıyı bedenine kazandırması lazım. Bunun bir bölümünü ‘kaliteli su’ içerek karşılaması tabii ki daha doğru olanı.”

KİŞİYE ÖZEL

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da “Ne kadar Su?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Su içmek kişiye özeldir. Boy, kilo, cinsiyet, yaşadığı ortam, çalışma koşulları su ihtiyacını değiştirir. Tek doğru yoktur. Kişinin alışkanlıkları bile etkilidir. Yani fazla su içmek iyidir gibi bir doğru da kural da yoktur. Son dönemde virüsler ve solunum enfeksiyonlarına neden olan hastalıklar çok konuşuluyor. Genellikle enfeksiyon hastalıklarında, ateş yükselmesi vücudun bir cevabı olarak gelişir, vücut bu cevabını kontrol ederken yeterli hidrasyonununun yani vücudun suyunun olması gerekir. Bu nedenle sıklıkla enfeksiyonlar sırasında su alımını artırın denir. Çünkü ateş yüksekliğinin vücudun faydasına olacak sınırlarda kalması ve düşebilmesi için yeterli suyun varlığı önemlidir. Bu nedenle, yeterli su alımı enfeksiyon hastalıkları sırasında sıvı alımının artırılması konusu çok önemlidir ve ancak kişiye özeldir.”