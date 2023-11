Günde 10 bin adım şart değilmiş

Haberin Devamı

İSPANYA’daki Granada Üniversitesi’nden araştırmacılar, 110 binden fazla katılımcı için günlük atılan adım sayısının erken ölümler üzerindeki etkisini değerlendiren 12 uluslararası çalışmayı inceledi. Journal of the American College of Cardiology adlı tıp dergisinde yayımlanan sonuçlar, günde 2 bin 517 adım atan katılımcıların erken ölüm riskinin, günde 2 bin adım atanlara kıyasla yüzde sekiz daha düşük olduğunu ortaya koydu. Sonuçlara göre, günde 2 bin 735 adım atmak kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini yüzde 11 oranında azaltıyor. 8 bin 763 adım atmak ise erken ölüm riskini yüzde 60 oranında azaltırken, günlük atılması gereken en ideal adımın 10 bin değil, 8 bin 763 olduğu kabul ediliyor.

Günde 7 bin 126 adım atmak, kardiyovasküler hastalıklara sahip olma ihtimalini yüzde 51 oranında azaltıyor.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAPIN

Hollanda, İspanya ve ABD’den araştırmacıların da yer aldığı çalışmada, ideal adım sayısında erkekler ve kadınlar arasında bir fark bulunmadı. Çalışmanın sonucunda, hızlı bir tempo ile yürümenin, günlük toplam adım sayısından bağımsız olarak ölüm riskini azalttığı belirtildi.