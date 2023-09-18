Gümüşhaneli vatandaşa İran plakası şoku: Benzerlik yüzünden ceza yedi

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Son dönemde kameralar aracılığıyla yazılan cezalarda çıkan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Plakası 29 olan Gümüşhane’de yaşayan ve o tarihte de şehirde olan Rıdvan Balki’ye ait aracın plakasına Giresun’da EDS ile ceza yazıldı.

Postacının ceza kağıdını getirmesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan Balki, zarfı açıp ceza belgesindeki fotoğrafı gördüğünde şaşkınlığı katlandı. Balki, fotoğraftaki Peugeot marka aracın plakası kendi plakası olmasına karşın kendi aracının Skoda marka olması nedeniyle durumu araştırmaya başladı.

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Yaptığı araştırma sonucunda bu tür plakaların İran’dan Türkiye’ye gelen araçlarda olduğunu fark eden Balki, farklı markada olmasına rağmen aynı plakaya gelen cezanın iptal edilmesi için soluğu mahkemede aldı.