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Gümüşhaneli vatandaşa İran plakası şoku: Benzerlik yüzünden ceza yedi

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#Gümüşhane#İran#Rıdvan Balki
Gümüşhaneli vatandaşa İran plakası şoku: Benzerlik yüzünden ceza yedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 12:29

İran’dan Türkiye’ye araçlarıyla gelen turistlerin plaka sistemlerinin Türkiye’dekine benzer olması Gümüşhane’deki vatandaşları mağdur etmeye başladı. İranlı 29 plakalı araca yazılan ceza Gümüşhane’de yaşayan Rıdvan Balki’ye tebliğ edildi.

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Son dönemde kameralar aracılığıyla yazılan cezalarda çıkan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Plakası 29 olan Gümüşhane’de yaşayan ve o tarihte de şehirde olan Rıdvan Balki’ye ait aracın plakasına Giresun’da EDS ile ceza yazıldı.

Gümüşhaneli vatandaşa İran plakası şoku: Benzerlik yüzünden ceza yedi



Postacının ceza kağıdını getirmesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan Balki, zarfı açıp ceza belgesindeki fotoğrafı gördüğünde şaşkınlığı katlandı. Balki, fotoğraftaki Peugeot marka aracın plakası kendi plakası olmasına karşın kendi aracının Skoda marka olması nedeniyle durumu araştırmaya başladı.

Gümüşhaneli vatandaşa İran plakası şoku: Benzerlik yüzünden ceza yedi

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Yaptığı araştırma sonucunda bu tür plakaların İran’dan Türkiye’ye gelen araçlarda olduğunu fark eden Balki, farklı markada olmasına rağmen aynı plakaya gelen cezanın iptal edilmesi için soluğu mahkemede aldı.

Gümüşhaneli vatandaşa İran plakası şoku: Benzerlik yüzünden ceza yedi


8 Temmuz 2023 tarihinde Giresun'un Tirebolu ilçesinde elektronik denetleme sistemiyle (EDS) hız cezası yazıldığını ve o bölgeye hiç gitmediğini kaydeden Balki, durumun düzeltilerek cezanın iptal edilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurduğunu, vatandaşların İran plakalı bu araçlar yüzünden mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

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#Gümüşhane#İran#Rıdvan Balki

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