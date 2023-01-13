Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gülsüm'ü çalıştığı okulda öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet

Güncelleme Tarihi:

#Gülsüm Kuyar#Cinayet#Mehmet Kuyar
Gülsümü çalıştığı okulda öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 14:24

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar (33), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Anne Fatma Acar, "Ne kadar 'Sevinçliyiz' desek de buruğuz; ama olsun. En azından adalet yerini buldu, diye seviniyorum. Biraz olsun yüreğimiz serinledi, ona seviniyorum" dedi.

Haberin Devamı

Mehmet Kuyar, geçen yıl 21 Şubat'ta, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kuyar, okulda tartıştığı 2 çocuk annesi eşini 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Kuyar, 7 gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Mehmet Kuyar hakkında 'eşi kasten öldürme', cinayet sonrası eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık ve 'yağma' suçlarından dava açıldı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Ankara Batı Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; tutuklu sanık Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma ve babası Hüseyin Acar ile taraf avukatları katıldı. Anne Fatma Acar, Mehmet Kuyar'ın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Haberin Devamı

Gülsümü çalıştığı okulda öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Kuyar'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verirken, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından beraati kararlaştırıldı. Cezada indirim ise uygulanmadı.

'YAĞMA SUÇU YÖNÜNDEN İSTİNAF EDECEĞİZ'

Duruşmanın ardından DHA'ya açıklama yapan Gülsüm Kuyar'ın ailesinin avukatı Onur Tatar, kararın sevindirici olduğunu belirterek, "Herhangi bir indirim uygulanmaksızın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmü cezası verildi mahkemece. Ancak biz sanığın aynı zamanda yağma suçu işlediğini de ifade etmiştik. Bu konuda sayın savcılık makamının mütalaası da bu yöndeydi. Bu yönde mahkeme sanığın yağma suçunu işlemediği yönünde beraat hükmü verdi. Bu yönden istinaf edeceğiz. Ancak böylesine önemli, acımasız bir kadın cinayeti dosyasında indirimsiz olarak mahkemenin sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş olmasını olumlu buluyoruz" dedi.

Gülsümü çalıştığı okulda öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet

Haberin Devamı

'KIZIM ARTIK TOPRAĞINDA RAHAT UYUSUN'

Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma Acar, mahkeme kararının olumlu olduğunu dile getirerek, "Ne kadar 'Sevinçliyiz' desek de buruğuz; ama olsun. En azından adalet yerini buldu, diye seviniyorum. Torunlarıma iyi haberi vereceğim bugün. Mehmet Kuyar'ın oraya gidip nefes almasını bile istemiyorum. İnsan yüzünü görmesini bile istemiyorum. Ağırlaştırılmışın üstüne bir ağırlaştırılmış daha olması lazım. En azından kızımın toprağında rahat uyumasını istiyorum, o da duymuştur zaten. Adalet her zaman yerini bulsun ve böyle Gülsüm'ler ölmesin, emekçi kadınlar hiçbir zaman ölmesin. Çocukları için uğraşan anneler ölmesin. Kızım bizim için çocukları için çok değerliydi. Bugün içim rahat gideceğim çok şükür Allah'a, çocuklara iyi haber vereceğim. Biraz olsun yüreğimiz serinledi, ona seviniyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gülsüm Kuyar'ın babası Hüseyin Acar ise "5-6 aydır mahkemeye gidip geliyorduk. Allah'a şükürler olsun mahkeme sonuçlandı, adalet yerini buldu. Az da olsa yüreğimiz serinledi" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülsüm Kuyar#Cinayet#Mehmet Kuyar

BAKMADAN GEÇME!

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat
Top oynarken incitmişimdir diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız

'Top oynarken incitmişimdir' diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti! Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız?

#Sağlık
11 SORUDA BELGE SKANDALI | Bidenın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trumpı hatırladı... Bundan sonra ne olacak

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Biden'ın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trump'ı hatırladı... Bundan sonra ne olacak?

#Joe Biden