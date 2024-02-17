Gülşah’ı ihmal mi öldürdü

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ANTALYA’da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Akdeniz Üniversitesi doktora öğrencisi Gülşah Gizem Angı (32), 2 yıl önce kasık ağrısı şikâyeti ile aynı üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuru yaptı. Yapılan muayenede ‘tip 2 miyom’ tanısı konuldu. Angı, 5 Nisan 2022 tarihinde Prof. Dr. M.Ç. tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 35-40 dakikada tamamlanması planlanan ameliyat, 5 saat sürdü. Ameliyatın sonunda Gizem’in beynine pıhtı atması nedeniyle öldüğü bilgisi ailesine verildi.

BABASI OTOPSİ İSTEDİ

Baba Ayhan Angı, hukuk mücadelesi başlattı. Ayhan Angı, kızının ölüm nedeninin detaylı biçimde araştırılması istemiyle hem Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne hem de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulundu. Gülşah’a adli otopsi süreci uygulandı. Ayhan Angı, raporda kızının hayati organlarında ödem tespit edildiğini öğrendi.

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‘ÖLÜMDE KUSUR VAR’

Başvuru üzerine, 31 sayfalık bilimsel bir rapor hazırlandı. Raporda özetle şu ifadeler yer aldı:

“Gülşah Gizem Angı’nın ölümünün cerrahi işlem sırasında yapılan yüksek basınçlı irrigasyon sıvısı yüklenmesine bağlı gelişen akciğer, beyin ödemi ve buna bağlı solunum, dolaşım yetmezliği sonucu meydana geldiği, Prof. Dr. M.Ç.’nin yaptığı işlemlerin kurallara uygun olmadığı, gerekli dikkat ve özeni göstermediği ve kişinin ölümünde kusurlu olduğu kanaatine vardık.”

Hürriyet’e konuşan müşteki avukatı Onur Şahin, “2 yıldır hukuki anlamda bir adım öteye gidemedik. Söz konusu hekim hakkında soruşturma izni dahi verilmedi” dedi.

ACILI BABA KONUŞTU: 27 LİTRE SIVI POMPALAMIŞLAR

ACILI baba Ayhan Angı ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Gülşah bizim tek kızımızdı. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ameliyat esnasında kızımın vücuduna 27 litre sıvı pompalamışlar. Zaten yavrum ameliyatın 25’inci dakikasında hayatını kaybetmiş. Biz ameliyathane ekibi ile doktor arasında tartışma yaşandığını da öğrendik.”

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na savunma yapan Prof. Dr. M.Ç ise tüm iddiaları reddetti.