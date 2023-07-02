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‘Güler yüzlü Elçi’ye veda

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#Muğla#Fethiye#Mevlüt Çavuşoğlu
‘Güler yüzlü Elçi’ye veda
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 07:00

Dışişleri camiası Ölüdeniz Faralya Koyu’nda yüzerken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz’e ağlıyor. Karagöz, Dışişleri Bakanlığı’nda çok seviliyor ve ‘güler yüzlü elçi’ olarak tanınıyordu.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde denizde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi 56 yaşındaki Murat Karagöz’ün ani ölümü Dışişleri camiasını ve onu tanıyanları derinden üzdü. Lizbon Büyükelçiği’ne atanmadan önce Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü görevini yürüten Karagöz; bilgi birikimi, tecrübesi, samimi ve daima güler yüzlü olmasıyla hem Dışişleri Bakanlığı’nda çok sevilen bir isimdi hem de yakın çalıştığı diplomasi muhabirlerinin ‘ağabeyi’ gibiydi…

YÜZERKEN FENALAŞTI

Karagöz, Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu’nda denizde yüzerken fenalaştı. Denizden baygın halde çıkarılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Büyükelçi Karagöz için yarın (pazartesi) Dışişleri Bakanlığı’nda tören düzenlenecek. Karagöz, salı günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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‘Güler yüzlü Elçi’ye veda

Karagöz, büyükelçi olarak görevlendirilmesinin hemen ardından aralarında Hürriyet gazetesi muhabirinin de bulunduğu gazetecilere, “Lizbon’da görüşmek üzere, gelirseniz kapım her zaman açık” sözleriyle veda etmişti.

FİDAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Karagözün’ün vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Karagöz’ü, çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

‘Güler yüzlü Elçi’ye veda

REHBERLİKTEN HARİCİYE’YE

- Büyükelçi Karagöz, İstanbul Erkek Lisesi’nden 1985, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1989’da mezun oldu ve City University Graduate Center’da Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bir dönem turist rehberliği de yaptı. 15 Mart 2023’te Portekiz Büyükelçiliği’ne atandı. 1 çocuk babasıydı.

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ÇAVUŞUĞLU: YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIM

- Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında özetle “Yakın çalışma arkadaşm Lizbon Büyükelçimiz Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzlü, çalışkan ve özverili biri olarak hatırlayacağız. Mekânı cennet, ruhu şad olsun” diye yazdı. 

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#Muğla#Fethiye#Mevlüt Çavuşoğlu

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