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Güle güle teğmenim

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#Piyade Teğmen Eril Alperen Emir#Şehit Cenazesi#Şehit Eril Alperen Emir
Güle güle teğmenim
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 07:00

Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, dün Ankara’da çok sayıda siyasetçi ve bakanın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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IRAK’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir’in (25) cenazesi dün Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Ankara’ya uğurlandı. Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasetçi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emir ailesinin yakınları ve sevenleri de katıldı.

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Güle güle teğmenim

AĞABEYİNİN PALTOSUYLA

Şehit olan abisinin subay paltosunu giyen kardeşi Eren Emir, tören başlamadan önce Şehit Emir’in tören kılıcını tabutun üstüne bırakarak öptü. Cenaze namazının ardından Şehit Emir’in naaşı askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu. Resmi geçit töreninde şehidin annesi Serap Emir ve babası Ahmet Emir, kardeşi Eren Emir ile birlikte top arabasının ardından yürüdü. Törenin ardından Emir’in naaşı Cebeci Şehitliği’ne defnedildi.

Güle güle teğmenim

TÖREN KILICIYLA

Şehit ağabeyinin paltosunu giyen Eren Emir, tabutun üzerine tören kılıcını bıraktı.

Güle güle teğmenim

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP, MHP ve BBP liderleri, çeşitli partilerden temsilciler ile Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

 

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#Piyade Teğmen Eril Alperen Emir#Şehit Cenazesi#Şehit Eril Alperen Emir

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