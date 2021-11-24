Güle güle Sefa Özkaya

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Sefa Özkaya İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra mesleğe 1988’de Millet Gazetesi’nde başladı. Ardından Doğuş Ekonomi dergisi ve Anadolu Ajansı’nda çalıştı. 1997 yılında ise Hürriyet Gazetesi’ne transfer oldu.

SİNİRLENMEYEN ADAM

Çektiği fotoğraflar ve haberleriyle bir çok ödül kazandı. Genç meslektaşlarına her zaman yardımcı olmaya çalışırdı. Zaman zaman fotoğraf çekmek için sinirler gerildiğinde bile aramızda tek sakin kalabilen oydu. En zor şartlarda bile işini severek yapardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın programlarını izleyen gazeteciler arasında da en tecrübeli oydu. Büyük küçük herkes için “Sefa Ağabey” di. Sürekli basın kartı sahibiydi.

"İZMİR’E YERLEŞEYİM"

2014 yılında Soma maden faciası yaşandığında Sefa Özkaya yine olay yerindeydi. İstanbul’a döndükten sonra ani bir kararla emekli olmak istediğini, Dikili’ye yerleşeceğini söyledi. 2016 yılında emekli oldu, neredeyse her sokağını ezbere bildiği İstanbul’a ve Üsküdar’a veda etti. Ancak ne Hürriyet’le, ne de meslektaşlarıyla bağını kopartmadı.





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DİKİLİ’DE TOPRAĞA VERDİK

Kardeşini de hayattan kopartan kanser, Sefa Ağabey’imizi Dikili’de buldu. Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Sefa Ağabey tüm basın camiasını yasa boğdu. Sefa Özkaya’yı bugün Dikili’deki Bayburtlu Hasan Şentürk Camisi’ndeki törenin ardından Dikili Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurladık.

GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sefa Özkaya’nın vefatının ardından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Değerli meslektaşımız Sefa Özkaya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özkaya’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.” denildi.