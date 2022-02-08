Gül’den de geçmiş olsun

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Gül, COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. Erdoğan da Twitter’dan, “Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Erdoğan’ı arayarak geçmiş dileklerinde bulundu.

EMİNE ERDOĞAN: İSTİRAHATİMİZ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter’dan, “Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor, Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim” dedi.