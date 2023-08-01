Güçleri isimlerinde gizli

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YIRTICI KUŞLAR









İnsansız hava araçlarına (İHA) sık sık yırtıcı kuşların isimleri veriliyor. TUSAŞ’ın geliştirdiği Aksungur İHA yırtıcı bir kuş türü. STM’nin geliştirdiği döner kanatlı gözcü İHA Togan’ın adı ise Kartalgiller ailesinden bir başka yırtıcı kuştan esinlenmiş. Asisguard savunma firmasının geliştirdiği silahlı dron sistemi Songar’ın ismi eski Türkçe’ye dayanıyor. Songar, eski Türkçe’de “Sungur, Şahin” demek. Hedefe baskın yapması, avcılığı ve Şahin gibi hareket etmesi nedeniyle bu isim verilmiş.

‘VECİHİ’DEN









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TUSAŞ’ın eğitim uçağı Hürkuş Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olarak bilinen Türk pilot Vecihi Hürkuş’tan esinlenmiş. Yine TUSAŞ üretimi T-625 Gökbey Genel Maksat helikopteri, rengiyle uyumlu olarak ‘mavi gözlü bey’ anlamına geliyor.

FETHEDEN









Havelsan’ın ürettiği insansız kara aracı Kapgan’ın ismi Orhun Yazıtları’nda geçiyor. Aynı zamanda modern Türkçede ‘fethetmek’ anlamına gelen Kapgan, 682 yılına dayanan İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı’nın ünlü hükümdarı Kapgan Kağan’dan esinlenmiş.

KUM YIĞINI









Havelsan üretimi insanız kara aracı Barkan’ın ismi rüzgârların çöl iklimi ve bu iklime benzer bölgelerde biriktirme ile oluşturduğu yarım ay şeklindeki kumul yığınından geliyor.

İLK TÜRK AMİRAL









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Havelsan’ın üzerinde çalıştığı kamikaze dalış yapabilen insansız deniz aracı Çaka, denizcilik tarihi açısından önemli bir isim olan Emir Çaka Bey’den geliyor. 1081 yılında ilk Türk donanmasını kuran Çaka Bey, ilk Türk amiral olarak da biliniyor.

KATİL BALİNA









Roketsan’ın geliştirdiği Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido Orka’nın ismi bir tür balinadan geliyor. Okyanus yunusları ailesinin en iri üyesi olan Orka, katil balina olarak da biliniyor. Orka ismini ise ilk kullananların Romalılar olduğu tahmin ediliyor.

AĞIR TOPUZ









Aselsan’ın geliştirdiği hava ve füze savunma sistemi Gürz, ateşli silahların bulunuşundan önce, savaşlarda silah olarak kullanılan sapı ağaç veya demir, kendisi bakır veya tunçtan yapılan ağır topuz anlamına geliyor.