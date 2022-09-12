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Grip aşısı mevsimi geldi

Güncelleme Tarihi:

#Grip Aşısı#Uyarı#Zaman
Grip aşısı mevsimi geldi
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:00

Sonbaharla birlikte 3.5 milyon grip aşısı da eczanelerdeki yerlerini alacak. Aşı için en ideal zaman, gribin arttığı eylül ve kasım ayları...

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TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, grip aşılarının bu ay itibarıyle eczanelerde olacağını ve ülkeye toplam 3.5 milyon aşının getirileceğini belirtti. Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Daha önceki yıllarda herkes grip aşısı olabiliyorken, birkaç yıldır hastalar risk durumuna göre kademelendiriliyor. e-Nabız sistemine göre aşı yaptırma hakkı olduğunu gören hastalar aile hekimliklerine gidip ‘reçetem’ sistemi üzerinden yazılmış elektronik reçeteleri ile eczanelerimizden aşı alarak yaptırabiliyorlar. SGK ödeme listesinde olmayan grip aşıları da mevcut. Bu aşıların fiyatı 243 lira.

İDEAL ZAMAN EYLÜL VE KASIM

Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili oluyor. Bu nedenle her yıl grip aşısı yaptırılmalı. Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmeli. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Koruyuculuğu yaklaşık 6 ay sürer.”

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Yumurta alerjisi olanlar dikkat

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmamalı.

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#Grip Aşısı#Uyarı#Zaman

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