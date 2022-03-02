Gözyaşları sel oldu... 6 aylık hamileyken öldürülen Raziye son yolculuğuna uğurlandı

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Olay, dün saat 03.00 sıralarında il merkezine bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşaması devam eden 6 aylık hamile Raziye Karabuğa, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen ile otomobilde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şehmuz Gezen, pompalı tüfekle ateş edip Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden yaraladı. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde bırakıp uzaklaştı. Raziye Karabuğa'yı görenlerin haber verdiği sağlık ekibinin acil serviste müdahale ettiği Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası Şehmuz Gezen polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Karabuğa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Şehmuz Gezen, dün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Raziye Karabuğa'nın cenazesi, bugün Isparta Şehir Hastanesi'nden alındıktan sonra Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan annesi Elvan Aydın'ın evine getirildi. Burada helallik alınan Karabuğa, Hanife Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Yakınları Karabuğa'nın tabutunun üzerine eşarp koydu. Cenaze namazının ardından Karabuğa, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.