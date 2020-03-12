'Gözlemsiz' iyi hal

Adalet Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, Ordu’da Ceren Özdemir’i (20) öldüren Özgür Arduç’un usulsüz bir şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirme yapılarak, kapalı cezaevinden açığa alındığını tespit etmişti. 14 görevli hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Hürriyet’in ulaştığı rapora göre, her tutukluya cezaevine girdiği andan itibaren ilk gözlem işlemi yapılması gerekiyor. İlk gözleme göre, kişiye Gözlem ve Sınıflandırma Formu hazırlanıyor. Edilen bilgiler ışığında açığa ayrılma, izine gönderme, işte çalıştırma ve ödül verme gibi iyi hâli gerektiren kararlar veriliyor.



Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi idaresi, Arduç ile ilgili ilk gözlem işlemini yapmadı. Arduç’a kaldığı Ordu E Tipi, Vezirköprü M Tipi ve Giresun E Tipi cezaevlerinde form düzenlenmedi. Arduç ile ilgili iyi hal kararı alınırken gerçekçi bir değerlendirmeden çok disiplin cezasının bulunmaması ve eski disiplin cezalarının kaldırılmış olması yeterli görüldü. Bu şekilde verilen iyi hal kararının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan raporda, ‘hükümlünün firar etmeyeceğine dair değerlendirme’ şartı arandığı halde ikinci kez açığa ayrıldığına dikkat çekildi.



