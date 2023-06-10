Görür: İstanbul’da 4 milyon kişi deprem riski altında

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, 11 kenti vuran depremlerin çok büyük acılara neden olduğunu belirterek “Çok büyük bir refleksle harekete geçtik, tek yürek olduk.Antalya’da 150 bine yakın afetzede ağırladık. Antalya, sadece turizm ve tarım şehri olmadığını Türkiye’nin en değerli şehirlerinden biri olduğunu kanıtladı” diye konuştu. Güvenli şehirler için somut adımlar atılması gerektiğini söyleyen Bahar, “Master işini bir kenara bırakıp büyük bir araştırma sonucu şehrimizi depreme dirençli hale getirmeliyiz. Çünkü bir daha böyle acılar yaşamak istemiyoruz” dedi.

11 kenti vuran depremlerin etkileri, İstanbul’da beklenen depremin neden olacağı hasarlar ve Antalya’nın deprem risk haritasına ilişkin geniş bir sunum yapan Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise özetle şunları söyledi:

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ANTALYA ZEMİNİ SAĞLAM SAYILIR

“Antalya’nın jeolojisine baktığımız zaman dağlık bölgeler zemin olarak çok sağlam. Batı kısmında ise yine bizim sağlam olduğunu düşündüğümüz travertenler var. Yani Antalya’nın meşhur delikli, boşluklu travertenleri. Antalya’nın önemli bir kısmı da bunların üzerine inşa edilmiş. Yani bu evler mühendisliğin, mimarlığın öngördüğü şekilde yapılırsa sorun yok. Antalya Körfezi’nin doğusuna doğru gelirsek oralarda sorunumuz var. Kırıntılı, bazen iyi çimentolanmamış, yeraltı su seviyesi yüksek olanı alanlar. Buralara deprem dalgaları girdiğinde depremin etkisini 3-5 kat artar. Sıvılaşma yapar binanız suda yüzüyor gibi olur, batar. Ama şu bilimsel bir gerçek; Antalya’da aktif fay yok. Zeminin büyük kısmı sağlam.”

İSTANBUL’DA EN İYİMSER TABLO

Depremde ölümlerin çoğunun yapı stokundan kaynaklandığını kaydeden Prof. Dr. Naci Görür, yapılan çalışmalarda olası İstanbul depreminde yaklaşık 100 bin binanın hasar alabileceğinin öngörüldüğünü hatırlattı.

Görür, şöyle devam etti: “Her bir bina 5 katlı olsun. 500 bin kat eder. Her katta 2 daire olsa 1 milyon daire yapar. Her dairede 4 kişi yaşasa 4 milyon insan yapar. Yani İstanbul’da 4 milyon insan ölümle burun buruna gelecek. Bu en iyimser tablo. Bundan ne kadarını kurtarabilirsiniz ki İstanbul’da. O yüzden şimdiden hazırlık yapmak lazım.”